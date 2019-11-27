У 2020 році вартість залізничних квитків зросте на 22%

Про це повідомляється у фінансовому плані “Укрзалізниці” на 2020 рік.

У документі зазначено, що в наступному році ринок вантажних і пасажирських перевезень може очікувати черговий етап зростання тарифів. Так, планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повзуча індексація – плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня – в результаті зростання на 22% відносно початку року.

Чистий прибуток компанії повинен скласти 1,3 млрд грн, що на 62% менше, ніж очікуваний прибуток за підсумком 2019 року.

Фото: Радіо Свобода

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