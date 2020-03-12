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Новости Одессы и Одесской области

У 15 разів вище норми: в Одесі водій встановив алкогольний антирекорд року

У 15 разів вище норми: в Одесі водій встановив алкогольний антирекорд року

Від початку року це найвищий показник.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні вночі, патрулюючи Київський район міста, інспектори звернули увагу на автомобіль Volksvagen, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Левітана.  На вимогу поліцейських зупинити автомобіль водій не реагував та зупинився вже на проспекті Небесної Сотні.

Спілкуючись з водієм, патрульні одразу зрозуміли, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Результат перевірки на пристрої Drager alcotest показав – 2.99 проміле, що в 15 разів перевищує допустиму норму. Від початку року це найвищий показник. В салоні автівки також перебував власник транспортного засобу, який передав кермо своєму нетверезому знайомому.

На чоловіків склали два протоколи, один за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, другий за передачу керування особі, яка перебуває в такому стані.

Відтак, з початку року патрульні поліцейські зафіксували 420 випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Вкотре нагадаємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік;
  • якщо, водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Фото: Патрульна поліція

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