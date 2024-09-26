Тысячи одесситов сегодня проведут день без света: адреса отключений

В четверг, 26 сентября 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков многие одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Академика Заболотного, 18, 16,
- ул. Давида Ойстраха, 5,13,
- 10-я линия на жилом массиве 15,20,
- 11-я линия на жилом массиве, 18 — 24,
- 12-я линия на жилом массиве, 19 — 24,
- 14-я линия на жилом массиве, 13 — 23,
- 9-я линия на жилом массиве, 19 — 24,
- ул. Капитана Кузнецова, 69 — 91б,
- ул. Леси Украинки, 78 — 102.
Работы до 17.00:
- Героев обороны Одессы, 60, 62,64,66,
- 22-я линия на жилом массиве, 2,4,
- ул. Капитана Кузнецова, 97, 99,
- ул. Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- дорога Овидиопольская, 3 корп.1, 3 корп.2, 3/1, 3/2,
- ул. Цветочная, 1 — 21,
- ул. Косяченко Алексея,
- переулок Цветочный, 10,
- ул. Святослава Рихтера,
- переулок Овидиопольский, 2,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- ул. Платановая,
- ул. Радостная, 114, 116,
- переулок 1-й Сиреневый, 1 — 6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1 — 19,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Сиреневый, 1 — 6,
- ул. Апрельская, 1 — 33/1,
- ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27,
- ул. Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 — 37а,
- ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- ул. Текстильщиков, 1 — 14а,
- пер. Мостовой, 1 — 4,
- ул. Малишевского (Гастелло), 9 — 55,
- ул. Клименко, 25, 33в,
- ул. Бабаджаяна, 30 — 54,
- ул. Спартаковская, 6 — 63,
- пер. Спартаковский, 25,
- ул. Ференца Листа (Елина), 1 — 9, 32 — 65,
- пер. Парашютный, 1, 1б,
- ул. Гранатная, 1 — 25,
- переулок Гранатный, 2 — 8,
- ул. Сельская, 7 — 44,
- ул. Тенистая, 9/12,
- ул. Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1 — 63а,
- ул. Ближние мельницы (Кондренко), 1 — 95, 97, 97а, 99,
- ул. Кордонная, 3 — 74,
- пер. Кордонный, 1 — 35,
- ул. Малиновского, 79 — 152,
- пер. Малиновский, 7,
- ул. Татьяны Тесс,
- ул. Туристская, 1 — 19,
- пер. Туристский, 2 — 12б,
- ул. Верстатостроительная, 1 — 19,
- ул. Столбовая, 1 — 18,
- ул. Выездная, 3 — 10а,
- ул. Партизанская, 4а — 30,
- ул. Новикова.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Рыбальская Балка, 1д,
- переулок Байдарочный, 1,
- переулок Лодочный, 1 — 15а,
- переулок Якорный, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 24 — 110,
- Леся Курбаса (ул. Петрашевского), 21 — 36,
- ул. Ефима Геллера, 27а — 37а,
- ул. Гераниева, 10, 12,
- ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26,
- ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22,
- ул. Кольцевая, 1 — 12,
- ул. Леваневского, 2/22,
- ул.Балтиморская (ул. Посмитного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а,
- переулок 2-й Амурский, 1б,2,7,
- переулок Аркадиевский, 1 — 24А,
- переулок Кортацци (Каманина), 7,
- переулок Коллективный, 1 — 16,
- переулок Мореходный, 22/22а,
- переулок Мореходный, 6,10,15а,
- переулок Морской, 1 — 43,
- переулок Университетский, 2 — 7, ул.