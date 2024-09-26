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Тисячі одеситів сьогодні проведуть день без світла: адреси відключень

Тисячі одеситів сьогодні проведуть день без світла: адреси відключень

У четвер, 26 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи  до 19.00:

  • вул. Академіка Заболотного, 18, 16,
  • вул. Давида Ойстраха, 5,13,
  • 10-а лінія на житловому масиві 15,20,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 18 – 24,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 19 – 24,
  • 14-а лінія на житловому масиві, 13 – 23,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 19 – 24,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 69 – 91б,
  • вул. Лесі Українки, 78 – 102.

Роботи до 17.00:

  • вул. Героїв оборони Одеси, 60, 62,64,66,
  • 22-а лінія на житловому масиві, 2,4,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 97, 99,
  • вул. Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • дорога Овідіопольська, 3 корп.1, 3 корп.2, 3/1, 3/2,
  • вул. Квіткова, 1 – 21,
  • вул. Косяченка Олексія,
  • пров. Квітковий, 10,
  • вул. Святослава Ріхтера,
  • пров. Овідіопільський, 2,
  • вул. Богуна, 6а,12/2, 21,
  • вул. Платанова,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1 – 19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проїзд Бузковий, 1 – 6,
  • вул. Квітнева, 1 – 33/1,
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а – 27,
  • вул. Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 – 37а,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 49,
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • вул. Текстильників, 1 – 14а,
  • пров. Мостовий, 1 – 4,
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9 – 55,
  • вул. Клименка, 25, 33в,
  • вул. Бабаджаяна, 30 – 54,
  • вул. Спартаківська, 6 – 63,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • вул. Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 32 – 65,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • вул. Гранатна, 1 – 25,
  • пров. Гранатний, 2 – 8,
  • вул. Сільська, 7 – 44,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 – 63а,
  • вул. Ближні млини (Кондренка), 1 – 95, 97, 97а, 99,
  • вул. Кордонна, 3 – 74,
  • пров. Кордонний, 1 – 35,
  • вул. Малиновського, 79 – 152,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Тетяни Тесс,
  • вул. Туристська, 1 – 19,
  • пров. Туристський, 2 – 12б,
  • вул. Верстатобудівна, 1 – 19,
  • вул. Стовпова, 1 – 18,
  • вул. Виїзна, 3 – 10а,
  • вул. Партизанська, 4а – 30,
  • вул. Новікова.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • вул. Рибальська Балка, 1д,
  • пров. Байдарочний, 1,
  • пров. Човновий, 1 – 15а,
  • пров. Якірний, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
  • вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24 – 110,
  • Леся Курбаса (вул. Петрашевського), 21 – 36,
  • вул. Юхима Геллера, 27а – 37а,
  • вул. Геранієва, 10, 12,
  • вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 – 26,
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3 – 22,
  • вул. Кільцева, 1 – 12, вул. Леваневського, 2/22,
  • вул.Балтиморська (вул. Посмітного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а,
  • пров. 2-й Амурський,  1б,2,7,
  • пров. Аркадіївський, 1 – 24А,
  • пров. Кортацці (Каманіна), 7,
  • пров. Колективний, 1 – 16,
  • пров. Мореплавний, 22/22а,
  • пров. Морехідний, 6,10,15а,
  • пров. Морський, 1 – 43,
  • пров. Університетський, 2 – 7,
  • вул. Симоненка, 1,11а.
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