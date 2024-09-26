Тисячі одеситів сьогодні проведуть день без світла: адреси відключень

У четвер, 26 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Академіка Заболотного, 18, 16,
- вул. Давида Ойстраха, 5,13,
- 10-а лінія на житловому масиві 15,20,
- 11-а лінія на житловому масиві, 18 – 24,
- 12-а лінія на житловому масиві, 19 – 24,
- 14-а лінія на житловому масиві, 13 – 23,
- 9-а лінія на житловому масиві, 19 – 24,
- вул. Капітана Кузнєцова, 69 – 91б,
- вул. Лесі Українки, 78 – 102.
Роботи до 17.00:
- вул. Героїв оборони Одеси, 60, 62,64,66,
- 22-а лінія на житловому масиві, 2,4,
- вул. Капітана Кузнєцова, 97, 99,
- вул. Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- дорога Овідіопольська, 3 корп.1, 3 корп.2, 3/1, 3/2,
- вул. Квіткова, 1 – 21,
- вул. Косяченка Олексія,
- пров. Квітковий, 10,
- вул. Святослава Ріхтера,
- пров. Овідіопільський, 2,
- вул. Богуна, 6а,12/2, 21,
- вул. Платанова,
- вул. Радісна, 114, 116,
- пров. 1-й Бузковий, 1 – 6,
- пров. 2-й Бузковий, 1 – 19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проїзд Бузковий, 1 – 6,
- вул. Квітнева, 1 – 33/1,
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а – 27,
- вул. Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 – 37а,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 49,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- вул. Текстильників, 1 – 14а,
- пров. Мостовий, 1 – 4,
- вул. Малішевського (Гастелло), 9 – 55,
- вул. Клименка, 25, 33в,
- вул. Бабаджаяна, 30 – 54,
- вул. Спартаківська, 6 – 63,
- пров. Спартаківський, 25,
- вул. Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 32 – 65,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- вул. Гранатна, 1 – 25,
- пров. Гранатний, 2 – 8,
- вул. Сільська, 7 – 44,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 – 63а,
- вул. Ближні млини (Кондренка), 1 – 95, 97, 97а, 99,
- вул. Кордонна, 3 – 74,
- пров. Кордонний, 1 – 35,
- вул. Малиновського, 79 – 152,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Тетяни Тесс,
- вул. Туристська, 1 – 19,
- пров. Туристський, 2 – 12б,
- вул. Верстатобудівна, 1 – 19,
- вул. Стовпова, 1 – 18,
- вул. Виїзна, 3 – 10а,
- вул. Партизанська, 4а – 30,
- вул. Новікова.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Рибальська Балка, 1д,
- пров. Байдарочний, 1,
- пров. Човновий, 1 – 15а,
- пров. Якірний, 5/корп.2, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
- вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 24 – 110,
- Леся Курбаса (вул. Петрашевського), 21 – 36,
- вул. Юхима Геллера, 27а – 37а,
- вул. Геранієва, 10, 12,
- вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 – 26,
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3 – 22,
- вул. Кільцева, 1 – 12, вул. Леваневського, 2/22,
- вул.Балтиморська (вул. Посмітного), 9-Г, 9/корп.2, 17, 17а,
- пров. 2-й Амурський, 1б,2,7,
- пров. Аркадіївський, 1 – 24А,
- пров. Кортацці (Каманіна), 7,
- пров. Колективний, 1 – 16,
- пров. Мореплавний, 22/22а,
- пров. Морехідний, 6,10,15а,
- пров. Морський, 1 – 43,
- пров. Університетський, 2 – 7,
- вул. Симоненка, 1,11а.