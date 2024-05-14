Тысячи одесситов проведут вторник, 14 мая, без света (адреса)

Во вторник, 14 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Авиационная, 1, 1/корп.5,
- Багрицкого, 50-75а, Бреуса,
- Весенняя,
- Герцена, 2, 4а, 5, 9,
- Глиняна,
- Ефимова,
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
- М. Малиновского,
- М. Малиновского ,
- Новая,
- Мраморная (Софии Перовской),
- Пишенина,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Живописная (Скворцова),
- Складская,
- Тимошенко,
- Буковецкого (Фигнер Веры),
- Гранитная (Чернышевского),
- Герцена,
- пров. Косовский, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
- пер. Парашютный, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б,
- пер. Рекордный, 1, 3-5, 7.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Авдеева-Черноморского,
- Абрикосова,
- Аравийская аллея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
Бригадна,
- Давида Бурлюка (Гаршина),
- Гвардійська,
- Геллера Юхима,
- Дубовий Гай,
- Жаботинського,
- Валерія Самофалова (Каманіна),
- Кільцева,
- Кришталева,
- Леваневського, 2,
- Лігінська (Макаренка),
- Недєліна,
- Леся Курбаса (Петрашевського),
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Балтиморская (Посмитного) , 9/дел.3, 9/корп.2, 17, 17а дорога,
- Чубаевская,
- Штурвальная,
- пер. 1-й Хрустальный
- пер. 1-й Равенства,
- пер. 2-й Амурский,
- пер. 3-й Проектируемый,
- пер. Абрикосовый
- пер. Аркадиевский,
- Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3/корп.9,
- Кортацци переулок (пер. Каманина), 7,
- пер. Коллективный, пер. Костеловской,
- пер. Летний
- пер. Мореходный, 22/22а,
- пер. Мореходный 6, 10, 15а,
- пер. Морской,
- пер. Университетский
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я, 3-я, 7-я, Пересыпская,
- Андреевского, 8, 16,
- Балтская дорога, 28,
- Известковая,
- Известковый поселок,
- Викандера и Ларсена (8 Марта),
- Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81 ,
- Никитина,
- Локомотивная,
- Рыночная, 7,
- Стельмаха, 46-49,
пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- пер. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й,
- Балтский,
- Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-8,10,
- пер. Материальный 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Известковый,
- пер. Ступенчатый,
- пер. 3-й, 4-й, Ступенчатый,
- пер. Ширяевский,
- спуск Слободской, 18, 19, 30.