Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов проведут вторник, 14 мая, без света (адреса)

Тысячи одесситов проведут вторник, 14 мая, без света (адреса)

Во вторник, 14 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Авиационная, 1, 1/корп.5,
  • Багрицкого, 50-75а, Бреуса,
  • Весенняя,
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9,
  • Глиняна,
  • Ефимова,
  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
  • М. Малиновского,
  • М. Малиновского ,
  • Новая,
  • Мраморная (Софии Перовской),
  • Пишенина,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Живописная (Скворцова),
  • Складская,
  • Тимошенко,
  • Буковецкого (Фигнер Веры),
  • Гранитная (Чернышевского),
  • Герцена,
  • пров. Косовский, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
  • пер. Парашютный, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б,
  • пер. Рекордный, 1, 3-5, 7.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Авдеева-Черноморского,
  • Абрикосова,
  • Аравийская аллея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
    Бригадна,
  • Давида Бурлюка  (Гаршина),
  • Гвардійська,
  • Геллера Юхима,
  • Дубовий Гай,
  • Жаботинського,
  • Валерія Самофалова (Каманіна),
  • Кільцева,
  • Кришталева,
  • Леваневського, 2,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Недєліна,
  • Леся Курбаса (Петрашевського),
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Балтиморская (Посмитного) , 9/дел.3, 9/корп.2, 17, 17а дорога,
  • Чубаевская,
  • Штурвальная,
  • пер. 1-й Хрустальный
  • пер. 1-й Равенства,
  • пер. 2-й Амурский,
  • пер. 3-й Проектируемый,
  • пер. Абрикосовый
  • пер. Аркадиевский,
  • Сони Делоне переулок (пер. Гаршина), 3/корп.9,
  • Кортацци переулок (пер. Каманина), 7,
  • пер. Коллективный, пер. Костеловской,
  • пер. Летний
  • пер. Мореходный, 22/22а,
  • пер. Мореходный 6, 10, 15а,
  • пер. Морской,
  • пер. Университетский
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я, 3-я, 7-я, Пересыпская,
  • Андреевского, 8, 16,
  • Балтская дорога, 28,
  • Известковая,
  • Известковый поселок,
  • Викандера и Ларсена (8 Марта),
  • Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81 ,
  • Никитина,
  • Локомотивная,
  • Рыночная, 7,
  • Стельмаха, 46-49,
    пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • пер. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й,
  • Балтский,
  • Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-8,10,
  • пер. Материальный 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Известковый,
  • пер. Ступенчатый,
  • пер. 3-й, 4-й, Ступенчатый,
  • пер. Ширяевский,
  • спуск Слободской, 18, 19, 30.
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