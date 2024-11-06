Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

В среду, 6 ноября, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому возможно отключение света на многих улицах.
Телеграм-канал Одеса. Офіційно сообщает адреса отключений света 6 ноября.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфской дороги, Абрикосовая,
- Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак. Королева, 29-37а,
- Ореховая,
- Дачная, 4/2,
- Длинная, 23-121,
- Вторая, 18Б, 20,
- Дубовая Роща,
- Зеленая,
- Левитана, 30-42, 67,
- Люстдорфская дорога, 14-240,
- Лигинская (Макаренко),
- Николая Троицкого, 3Б,
- Офицерская,
- Бориса Эдуардса (Писарева),
- Петриковская (Псковская), 3-19а,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-196,
- Семена Яхненко,
- Симоненко, 2а,
Айвазовского (Тимирязева),
- Трамвайная,
- Троллейбусная,
- Ак. Вернадского (Тульская),
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- переулок 1-й Офицерский,
- переулок 1-й Равенства,
- переулок 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9,
- переулок 1-й Тепличный, 1-9, 2-10,
- переулок Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62,
- пер. 2-й Офицерский, 2-10,
- пер. 2-й Сиротский, 1-6,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Вишневый, 46, 48, 50,
- пер. Дружный,
- пер. Электрический, 4а, 4б,
- пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Опошнянский (переулок Псковский),
- переулок Рыбальский,
- переулок Равенства,
- переулок Сиротский, 1,5а,
- переулок Смелый, 1- 16,
- переулок Тепличный, 1,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Черноморский, 3, 5,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- С 10-й по 12-ю линию на ж/м, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия, /2-й Лиманчик/,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская,
- 1-я Сортировочная,
- Викандера и Ларсена (8-го Марта),
- Андреевского,
- Балтская дор.
- Головатого атамана, 33-103,
- Долинская, 3-13,
- Жевахова, 5,
- Железнодорожная,
- Капитана Кузнецова, 71-102,
- Керченская, 101-131,
- Леси Украинки, 86а,
- Лиманная,
- Лузановская,
- Николаевская дорога, 293, 295, 289, 289а, 291,
- Николая Гефта, 44,
- Наливная, 1, 4, 4а,
- Атамана Чепиги, 4-104, 17-83, 28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29,
- Петренко, 21,
- Церковная, 3, 8, 29,
- Красная, 5, 7, 9, 15,
- Черноморского Казачества, 26-298, пер. 9-й, 11-й, 12-й,
- Черноморский,
- пер. 1-й Локомотивный, 1-20,
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1, пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й,
- Соляной,
- пер. 2-й Керченский, пер. 2-й, 3-й,
- Локомотивный,
- переулок 3-й Железнодорожный,
- переулок Лиманный, 3-19,
- переулок Павла Кравцова, 2, 2Б,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114-130, 151-159.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- пер. Хотинский (пер.1- а Ползунова),
- пер. а Ползунова),
- пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-а Ползунова),
- А. Бучмы (Михаила Белиского),
- Острожская (Амурская),
- Буджацкая (Ангарская),
- Аркаса, Бажана,
- Бахчева,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Богуна,
- Братская,
- В. Сосюры,
- Анны Михайленко (Спартаковская),
- Героев Змеиного (Бородинская),
- Горизонтальная,
- Гранатная,
- Дальницкая,
- Дунайская,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
- Зерновая Злакова,
- Йозефа Прибика (Минская),
- Казанская,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
- Кордонная,
- Косяченко Алексея,
- Курганская,
- Леонова,
- Локальная, 1-15,
- Магистральная, 102-112,
- ул. Макова, 2-72,
- Малишевского (Гастелло),
- Миндальная,
- Николая Лысенко (Корнюшина),
- Нескучная,
- Озерная,
- Алексея Вадатурского (Малиновского),
- Патриотическая,
- П. Лещенко,
- Северная,
- Платановая,
- Радостная, 114, 116,
- Санитарная,
- Св. Рихтера,
- Семинарская,
- Сельская,
- Текстильщиков,
- Татьяны Тесс,
- Тираспольское шоссе, 31- 219,
- Тираспольская, 28,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская,
- Ученическая,
- Ференца Листа (Елина),
- Чумацкая,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский),
- пер. 1-й Лазурный,
- пер. 1-й Ползунова, 12а, 19,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Бородинский,
- пер. Гранатный,
- пер. Кордонный,
- Ольги Благовидовой (Кострова),
- переулок Маковый,
- переулок Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
- переулок Парашютный,
- переулок Северный,
- переулок Проточный,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский),
- пер. Туристский,
- переулок Черновицкий,
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а,
- просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б,
- шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.