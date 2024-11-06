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Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

В среду, 6 ноября, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому возможно отключение света на многих улицах.

Телеграм-канал Одеса. Офіційно сообщает адреса отключений света 6 ноября.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • С 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфской дороги, Абрикосовая,
  • Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак. Королева, 29-37а,
  • Ореховая,
  • Дачная, 4/2,
  • Длинная, 23-121,
  • Вторая, 18Б, 20,
  • Дубовая Роща,
  • Зеленая,
  • Левитана, 30-42, 67,
  • Люстдорфская дорога, 14-240,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Николая Троицкого, 3Б,
  • Офицерская,
  • Бориса Эдуардса (Писарева),
  • Петриковская (Псковская), 3-19а,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-196,
  • Семена Яхненко,
  • Симоненко, 2а,
    Айвазовского (Тимирязева),
  • Трамвайная,
  • Троллейбусная,
  • Ак. Вернадского (Тульская),
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • переулок 1-й Офицерский,
  • переулок 1-й Равенства,
  • переулок 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9,
  • переулок 1-й Тепличный, 1-9, 2-10,
  • переулок Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62,
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10,
  • пер. 2-й Сиротский, 1-6,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Вишневый, 46, 48, 50,
  • пер. Дружный,
  • пер. Электрический, 4а, 4б,
  • пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Опошнянский (переулок Псковский),
  • переулок Рыбальский,
  • переулок Равенства,
  • переулок Сиротский, 1,5а,
  • переулок Смелый, 1- 16,
  • переулок Тепличный, 1,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Черноморский, 3, 5,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • С 10-й по 12-ю линию на ж/м, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия, /2-й Лиманчик/,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская,
  • 1-я Сортировочная,
  • Викандера и Ларсена (8-го Марта),
  • Андреевского,
  • Балтская дор.
  • Головатого атамана, 33-103,
  • Долинская, 3-13,
  • Жевахова, 5,
  • Железнодорожная,
  • Капитана Кузнецова, 71-102,
  • Керченская, 101-131,
  • Леси Украинки, 86а,
  • Лиманная,
  • Лузановская,
  • Николаевская дорога, 293, 295, 289, 289а, 291,
  • Николая Гефта, 44,
  • Наливная, 1, 4, 4а,
  • Атамана Чепиги, 4-104, 17-83, 28 бригады (Паустовского), 2-12, 17-29,
  • Петренко, 21,
  • Церковная, 3, 8, 29,
  • Красная, 5, 7, 9, 15,
  • Черноморского Казачества, 26-298, пер. 9-й, 11-й, 12-й,
  • Черноморский,
  • пер. 1-й Локомотивный, 1-20,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1, пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й,
  • Соляной,
  • пер. 2-й Керченский, пер. 2-й, 3-й,
  • Локомотивный,
  • переулок 3-й Железнодорожный,
  • переулок Лиманный, 3-19,
  • переулок Павла Кравцова, 2, 2Б,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114-130, 151-159.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • пер. Хотинский (пер.1- а Ползунова),
  • пер. а Ползунова),
  • пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-а Ползунова),
  • А. Бучмы (Михаила Белиского),
  • Острожская (Амурская),
  • Буджацкая (Ангарская),
  • Аркаса, Бажана,
  • Бахчева,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Богуна,
  • Братская,
  • В. Сосюры,
  • Анны Михайленко (Спартаковская),
  • Героев Змеиного (Бородинская),
  • Горизонтальная,
  • Гранатная,
  • Дальницкая,
  • Дунайская,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
  • Зерновая Злакова,
  • Йозефа Прибика (Минская),
  • Казанская,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
  • Кордонная,
  • Косяченко Алексея,
  • Курганская,
  • Леонова,
  • Локальная, 1-15,
  • Магистральная, 102-112,
  • ул. Макова, 2-72,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Миндальная,
  • Николая Лысенко (Корнюшина),
  • Нескучная,
  • Озерная,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского),
  • Патриотическая,
  • П. Лещенко,
  • Северная,
  • Платановая,
  • Радостная, 114, 116,
  • Санитарная,
  • Св. Рихтера,
  • Семинарская,
  • Сельская,
  • Текстильщиков,
  • Татьяны Тесс,
  • Тираспольское шоссе, 31- 219,
  • Тираспольская, 28,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская,
  • Ученическая,
  • Ференца Листа (Елина),
  • Чумацкая,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский),
  • пер. 1-й Лазурный,
  • пер. 1-й Ползунова, 12а, 19,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Бородинский,
  • пер. Гранатный,
  • пер. Кордонный,
  • Ольги Благовидовой (Кострова),
  • переулок Маковый,
  • переулок Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
  • переулок Парашютный,
  • переулок Северный,
  • переулок Проточный,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский),
  • пер. Туристский,
  • переулок Черновицкий,
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а,
  • просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б,
  • шоссе Тираспольское, 111, 113, 115.

 

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