Новини Одеси та Одеської області

Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

У середу, 6 листопада, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тому можливе відключення світла на багатьох вулицях.

Телеграм-канал Одесса. Официально сообщает адреса отключений света 6 ноября.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • З 1-ої лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги по 6-у лінію 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
  • Абрикосова,
  • Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак. Корольова, 29-37а,
  • Горіхова, Дачна, 4/2,
  • Довга, 23-121,
  • Друга, 18Б, 20,
  • Дубовий Гай,
  • Зелена,
  • Левітана, 30-42, 67,
  • Люстдорфська дорога, 14-240,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Миколи Троїцького, 3Б,
  • Офіцерська,
  • Бориса Едуардса (Писарева),
  • Петриківська (Псковська), 3-19а,
  • Рибальська, 20,  Рівності, 84-196,
  • Семена Яхненка, Симоненка, 2а,
    Айвазовського (Тімірязєва),
  • Трамвайна,
  • Тролейбусна,
  • Ак. Вернадського (Тульська),
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Офіцерський,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 1-й Сирітський, 1, 3, 3а, 5, 7, 9,
  • пров. 1-й Тепличний, 1-9, 2-10,
  • пров. Гайдамацький (пров. Тімірязєва), 1- 8, 49, 49а, 62,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. Абрикосовий,1-43,
  • пров. Вишневий, 46, 48, 50,
  • пров. Дружний,
  • пров. Електричний, 4а, 4б,
  • пров. Ліверпульський, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Опішнянський (пров. Псковський),
  • пров. Рибальський,
  • пров. Рівності,
  • пров. Сирітський, 1,5а,
  • пров. Смілий, 1- 16,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Чорноморський, 3, 5,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушка), 1б-22Б.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • З 10-ої по 12-у лінію на ж/м, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія, /2-й Лиманчик/,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а,
  • Пересипська,
  • 1-а Сортувальна,
  • Вікандера і Ларсена (8-го Березня),
  • Андріївського,
  • Балтська дор. ,
  • Головатого отамана, 33-103,
  • Долинська, 3-13,
  • Жевахова, 5,
  • Залізнична,
  • Капітана Кузнєцова, 71-102,
  • Керченська,101-131,
  • Лесі Українки, 86а,
  • Лиманна, Лузанівська,
  • Миколаївська дорога, 293, 295, 289, 289а, 291,
  • Миколи Гефта, 44,
  • Наливна,1, 4, 4а,
  • Отамана Чепіги, 4-104, 17-83,
  • 28 бригади (Паустовського), 2-12, 17-29,
  • Петренка, 21,
  • Церковна, 3, 8, 29,
  • Червона, 5, 7, 9, 15,
  • Чорноморського Козацтва,  26-298,
  • пров. 9-й, 11-й, 12-й, Чорноморський,
  • пров. 1-й Локомотивний, 1-20,
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1,
  • пров. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й ,
  • Соляний,
  • пров. 2-й Керченський,
  • пров. 2-й, 3-й, Локомотивний,
  • пров. 3-й Залізничний,
  • пров. Лиманний, 3-19,
  • пров. Павла Кравцова, 2, 2Б,
  • просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130, 151-159.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • пров. Хотинський  (пров.1-а Ползунова),
  • пров. Георгія Гусака-Гусаченка (2-а Ползунова),
  • А. Бучми (Михайла Білиського),
  • Острозька (Амурська),
  • Буджацька (Ангарська),
  • Аркаса,
  • Бажана,
  • Бахчева,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Богуна,
  • Братська,
  • В. Сосюри,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська),
  • Героїв Зміїного (Бородінська),
  • Горизонтальна,
  • Гранатна,
  • Дальницька,
  • Дунайська,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
  • Зернова Злакова,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Казанська,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
  • Кордонна,
  • Косяченка Олексія,
  • Курганська,
  • Леонова,
  • Локальна, 1-15,
  • Магістральна, 102-112,
  • вул. Макова, 2-72,
  • Малішевського (Гастелло),
  • Мигдальна,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • Нескучна,
  • Озерна,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського),
  • Патріотична,
  • П. Лещенка,
  • Північна,
  • Платанова,
  • Радісна, 114, 116,
  • Санітарна,
  • Св. Ріхтера,
  • Семінарська,
  • Сільська,
  • Текстильників,
  • Тетяни Тесс,
  • Тираспольське шосе, 31- 219,
  • Тираспольська, 28,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська,
  • Учнівська,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Чумацька,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • пров. Кам’янецький (пров. 1-й Амурський),
  • пров. 1-й Лазурний,
  • пров. 1-й Ползунова, 12а, 19,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бородінський,
  • пров. Гранатний,
  • пров. Кордонний,
  • Ольги Благовидової (Кострова),
  • пров. Маковий,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний,
  • пров. Північний,
  • пров. Проточний,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський),
  • пров. Туристський,
  • пров. Чернівецький,
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 6а, 8а,
  • просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б,
  • шосе Тираспольське, 111, 113, 115.
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