Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

У середу, 6 листопада, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тому можливе відключення світла на багатьох вулицях.
Телеграм-канал Одесса. Официально сообщает адреса отключений света 6 ноября.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- З 1-ої лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги по 6-у лінію 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
- Абрикосова,
- Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак. Корольова, 29-37а,
- Горіхова, Дачна, 4/2,
- Довга, 23-121,
- Друга, 18Б, 20,
- Дубовий Гай,
- Зелена,
- Левітана, 30-42, 67,
- Люстдорфська дорога, 14-240,
- Лігінська (Макаренка),
- Миколи Троїцького, 3Б,
- Офіцерська,
- Бориса Едуардса (Писарева),
- Петриківська (Псковська), 3-19а,
- Рибальська, 20, Рівності, 84-196,
- Семена Яхненка, Симоненка, 2а,
Айвазовського (Тімірязєва),
- Трамвайна,
- Тролейбусна,
- Ак. Вернадського (Тульська),
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Офіцерський,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Сирітський, 1, 3, 3а, 5, 7, 9,
- пров. 1-й Тепличний, 1-9, 2-10,
- пров. Гайдамацький (пров. Тімірязєва), 1- 8, 49, 49а, 62,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. Абрикосовий,1-43,
- пров. Вишневий, 46, 48, 50,
- пров. Дружний,
- пров. Електричний, 4а, 4б,
- пров. Ліверпульський, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Опішнянський (пров. Псковський),
- пров. Рибальський,
- пров. Рівності,
- пров. Сирітський, 1,5а,
- пров. Смілий, 1- 16,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Чорноморський, 3, 5,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушка), 1б-22Б.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- З 10-ої по 12-у лінію на ж/м, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінія, /2-й Лиманчик/,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а,
- Пересипська,
- 1-а Сортувальна,
- Вікандера і Ларсена (8-го Березня),
- Андріївського,
- Балтська дор. ,
- Головатого отамана, 33-103,
- Долинська, 3-13,
- Жевахова, 5,
- Залізнична,
- Капітана Кузнєцова, 71-102,
- Керченська,101-131,
- Лесі Українки, 86а,
- Лиманна, Лузанівська,
- Миколаївська дорога, 293, 295, 289, 289а, 291,
- Миколи Гефта, 44,
- Наливна,1, 4, 4а,
- Отамана Чепіги, 4-104, 17-83,
- 28 бригади (Паустовського), 2-12, 17-29,
- Петренка, 21,
- Церковна, 3, 8, 29,
- Червона, 5, 7, 9, 15,
- Чорноморського Козацтва, 26-298,
- пров. 9-й, 11-й, 12-й, Чорноморський,
- пров. 1-й Локомотивний, 1-20,
- пров. 1-й Пересипський, 1/1,
- пров. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й ,
- Соляний,
- пров. 2-й Керченський,
- пров. 2-й, 3-й, Локомотивний,
- пров. 3-й Залізничний,
- пров. Лиманний, 3-19,
- пров. Павла Кравцова, 2, 2Б,
- просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 114-130, 151-159.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- пров. Хотинський (пров.1-а Ползунова),
- пров. Георгія Гусака-Гусаченка (2-а Ползунова),
- А. Бучми (Михайла Білиського),
- Острозька (Амурська),
- Буджацька (Ангарська),
- Аркаса,
- Бажана,
- Бахчева,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Богуна,
- Братська,
- В. Сосюри,
- Ганни Михайленко (Спартаківська),
- Героїв Зміїного (Бородінська),
- Горизонтальна,
- Гранатна,
- Дальницька,
- Дунайська,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
- Зернова Злакова,
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Казанська,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
- Кордонна,
- Косяченка Олексія,
- Курганська,
- Леонова,
- Локальна, 1-15,
- Магістральна, 102-112,
- вул. Макова, 2-72,
- Малішевського (Гастелло),
- Мигдальна,
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Нескучна,
- Озерна,
- Олексія Вадатурського (Малиновського),
- Патріотична,
- П. Лещенка,
- Північна,
- Платанова,
- Радісна, 114, 116,
- Санітарна,
- Св. Ріхтера,
- Семінарська,
- Сільська,
- Текстильників,
- Тетяни Тесс,
- Тираспольське шосе, 31- 219,
- Тираспольська, 28,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська,
- Учнівська,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Чумацька,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- пров. Кам’янецький (пров. 1-й Амурський),
- пров. 1-й Лазурний,
- пров. 1-й Ползунова, 12а, 19,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бородінський,
- пров. Гранатний,
- пров. Кордонний,
- Ольги Благовидової (Кострова),
- пров. Маковий,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4,
- пров. Парашутний,
- пров. Північний,
- пров. Проточний,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський),
- пров. Туристський,
- пров. Чернівецький,
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 6а, 8а,
- просп. Шевченка, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б,
- шосе Тираспольське, 111, 113, 115.