Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 26 апреля остались без света: адреса

Тысячи одесситов 26 апреля остались без света: адреса

В пятницу, 26 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 15.00

  • 2я,3я,5я,6я,7я,8я Пересыпская, 1-53,
  • Балтская дор., 25-84,
  • Метизная (1-я линия 8 марта),
  • Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • Бондарная (5а линия 8 марта), 1-109,
  • пер. Баркасный, 1-4,
  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103,
  • спуск 8 марта, 1-11,
  • Главная, 1-33,
  • Закарпатская, 1-209,
  • Кавказская, 1-41,
  • пл. Мичурина,
  • Карьерная, 1-25,
  • Февральская, 1-59,
  • пер. 1й, 2й Февральский,
  • Прокатная, 1-12,
  • Звонкая, 1-32,
  • пер. Навигационный, 7-19,
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
  • Арковый пер. (2-й пер. 8 марта),
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
  • Корковый пер. (4й пер. 8 марта),
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
  • Жевахова гора, 17-111,
  • Кириллова, 1-42,
  • пер. Асеева, 1-57,
  • пер. А.Андрейца, 1-7,
  • Флотская, 2-29,
  • пер. 1,2,3,4-й Флотский, 1-9,
  • пер. Киселева, 1-33,
  • пер. Неплия, 1-12,
  • пер. Кавказский, 1-8,
  • Холмистая, 1-15,
  • пер. Кифоренко, 2-35,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-60,
  • пер. Дыхтиевского, 1-22,
  • пер. Стороженко, 2-10,
  • пер. Пресича, 2-26,
  • Долинская, 13-33,
  • Жевахова, 3-94,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Черноморский,
  • Аграрная, 1-21,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. Терещенко, 7,13а,
  • Посевная, 1-56,

Работы до 19.00

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкой, 1-37,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Л.Гинзбург, 1-12,
  • М.Михновского, 1-63,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • пер. Оранжерейный, 1-20,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • пер. Мастерской, 1-11,
  • Четвертая, 38-58,
  • пер. Новый, 1-14,
  • пер. П.Калнышевского, 1-10,
  • пер. Килевой, 1-9,
  • Кольцевая, 2-12,
  • Круговая, 1-36,
  • Молодежная, 1-49,
  • Мичурина, 1-44,
  • пер. Агрономический,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. Круговой, 1-13.

Южный РЭС

Работы до 16.00

  • Г.Петрова, 50,50 а,74.

Работы до 18.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Сегедская, 1-3,
  • пер. Лунный, 2,
  • Св.Рихтера, 110–130,
  • Малишевского (Гастелло), 54–167.
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