Тысячи одесситов 26 апреля остались без света: адреса

В пятницу, 26 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 15.00
- 2я,3я,5я,6я,7я,8я Пересыпская, 1-53,
- Балтская дор., 25-84,
- Метизная (1-я линия 8 марта),
- Ковровая (2-я линия 8 марта),
- Бондарная (5а линия 8 марта), 1-109,
- пер. Баркасный, 1-4,
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103,
- спуск 8 марта, 1-11,
- Главная, 1-33,
- Закарпатская, 1-209,
- Кавказская, 1-41,
- пл. Мичурина,
- Карьерная, 1-25,
- Февральская, 1-59,
- пер. 1й, 2й Февральский,
- Прокатная, 1-12,
- Звонкая, 1-32,
- пер. Навигационный, 7-19,
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта),
- Арковый пер. (2-й пер. 8 марта),
- Паркетный пер. (3й пер. 8 марта),
- Корковый пер. (4й пер. 8 марта),
- Анкерный пер. (6й пер. 8 марта),
- Мебельный пер. (8й пер. 8 марта),
- Жевахова гора, 17-111,
- Кириллова, 1-42,
- пер. Асеева, 1-57,
- пер. А.Андрейца, 1-7,
- Флотская, 2-29,
- пер. 1,2,3,4-й Флотский, 1-9,
- пер. Киселева, 1-33,
- пер. Неплия, 1-12,
- пер. Кавказский, 1-8,
- Холмистая, 1-15,
- пер. Кифоренко, 2-35,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-60,
- пер. Дыхтиевского, 1-22,
- пер. Стороженко, 2-10,
- пер. Пресича, 2-26,
- Долинская, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- Рыночная, 7,
- пер. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Черноморский,
- Аграрная, 1-21,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. Терещенко, 7,13а,
- Посевная, 1-56,
Работы до 19.00
- Котляревского, 12б,
- Крушельницкой, 1-37,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- пер. Л.Гинзбург, 1-12,
- М.Михновского, 1-63,
- Агрономическая, 60-223,
- Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- пер. Оранжерейный, 1-20,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13,
- пер. Шахтинский, 18-46,
- пер. Мастерской, 1-11,
- Четвертая, 38-58,
- пер. Новый, 1-14,
- пер. П.Калнышевского, 1-10,
- пер. Килевой, 1-9,
- Кольцевая, 2-12,
- Круговая, 1-36,
- Молодежная, 1-49,
- Мичурина, 1-44,
- пер. Агрономический,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. Круговой, 1-13.
Южный РЭС
Работы до 16.00
- Г.Петрова, 50,50 а,74.
Работы до 18.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Сегедская, 1-3,
- пер. Лунный, 2,
- Св.Рихтера, 110–130,
- Малишевского (Гастелло), 54–167.