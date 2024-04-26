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Тисячі одеситів 26 квітня залишилися без світла: адреса

Тисячі одеситів 26 квітня залишилися без світла: адреса

У п’ятницю, 26 квітня 2024 року, через планові роботи енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 15.00

  • 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересипська, 1-53,
  • Балтська дор., 25-84,
  • Метизна (1-а лінія 8 березня),
  • Килимова (2-а лінія 8 березня),
  • Бондарна (5а лінія 8 березня), 1-109,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1-103,
  • узвіз 8 березня, 1-11,
  • Головна, 1-33,
  • Закарпатська, 1-209,
  • Кавказька, 1-41,
  • пл. Мічурина,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Лютнева, 1-59,
  • пров. 1й,2й Лютневий,
  • Прокатна, 1-12,
  • Дзвінка, 1-32,
  • пров. Навігаційний, 7-19,
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
  • Арковий  пров. (2-й пров. 8 березня),
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
  • Жевахова гора, 17-111,
  • Кирилова, 1-42,
  • пров. Асєєва, 1-57,
  • пров. О.Андрійця, 1-7,
  • Флотська, 2-29,
  • пров. 1,2,3,4й Флотський, 1-9,
  • пров. Кисельова, 1-33,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • Горбиста, 1-15,
  • пров. Кифоренка, 2-35,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1-60,
  • пров. Діхтієвського, 1-22,
  • пров. Стороженка, 2-10,
  • пров. Пресича, 2-26,
  • Долинська, 13-33,
  • Жевахова, 3-94,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Чорноморський,
  • Аграрна, 1-21, Локомотивна, 1-27,
  • пров. Терещенка, 7,13а,
  • Посівна, 1-56,

Роботи до 19.00

  • Котляревського, 12б,
  • Крушельницької, 1-37,
  • пров. Крушельницької, 1-5,
  • пров. Л.Гінзбург, 1-12,
  • М.Міхновського, 1-63,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • пров. Оранжерейний, 1-20,
  • Хуторська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • Четверта, 38-58,
  • пров. Новий, 1-14,
  • пров. П.Калнишевського, 1-10,
  • пров. Кілевий, 1-9,
  • Кільцева, 2-12,
  • Кругова, 1-36,
  • Молодіжна, 1-49, 1-44,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • . Круговий, 1-13.

Південний РЕМ

Роботи до 16.00

  • Г.Петрова, 50,50а,74.

Роботи до 18.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров.Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Сегедська, 1-3,
  • пров. Місячний, 2,
  • Св.Ріхтера, 110-130,
  • Малішевського (Гастелло), 54-167.
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