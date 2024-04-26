Тисячі одеситів 26 квітня залишилися без світла: адреса

У п’ятницю, 26 квітня 2024 року, через планові роботи енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 15.00
- 2а,3а,5а,6а,7а,8а Пересипська, 1-53,
- Балтська дор., 25-84,
- Метизна (1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1-109,
- пров. Баркасний, 1-4,
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1-103,
- узвіз 8 березня, 1-11,
- Головна, 1-33,
- Закарпатська, 1-209,
- Кавказька, 1-41,
- пл. Мічурина,
- Кар’єрна, 1-25,
- Лютнева, 1-59,
- пров. 1й,2й Лютневий,
- Прокатна, 1-12,
- Дзвінка, 1-32,
- пров. Навігаційний, 7-19,
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня),
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
- Жевахова гора, 17-111,
- Кирилова, 1-42,
- пров. Асєєва, 1-57,
- пров. О.Андрійця, 1-7,
- Флотська, 2-29,
- пров. 1,2,3,4й Флотський, 1-9,
- пров. Кисельова, 1-33,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Кавказький, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- пров. Кифоренка, 2-35,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й Балтський, 1-60,
- пров. Діхтієвського, 1-22,
- пров. Стороженка, 2-10,
- пров. Пресича, 2-26,
- Долинська, 13-33,
- Жевахова, 3-94,
- Ринкова, 7,
- пров. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13й Чорноморський,
- Аграрна, 1-21, Локомотивна, 1-27,
- пров. Терещенка, 7,13а,
- Посівна, 1-56,
Роботи до 19.00
- Котляревського, 12б,
- Крушельницької, 1-37,
- пров. Крушельницької, 1-5,
- пров. Л.Гінзбург, 1-12,
- М.Міхновського, 1-63,
- Агрономічна, 60-223,
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- пров. Оранжерейний, 1-20,
- Хуторська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Мастерській, 1-11,
- Четверта, 38-58,
- пров. Новий, 1-14,
- пров. П.Калнишевського, 1-10,
- пров. Кілевий, 1-9,
- Кільцева, 2-12,
- Кругова, 1-36,
- Молодіжна, 1-49, 1-44,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- . Круговий, 1-13.
Південний РЕМ
Роботи до 16.00
- Г.Петрова, 50,50а,74.
Роботи до 18.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров.Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Сегедська, 1-3,
- пров. Місячний, 2,
- Св.Ріхтера, 110-130,
- Малішевського (Гастелло), 54-167.