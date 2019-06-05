Тысячи одесских квартир сегодня останутся без света

Электричество отключат с 09:00 по 17:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ.
- 1-й Балтский переулок – 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Степной переулок – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13
- 1-й Черноморский переулок – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок – 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок – 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Степной переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 2-й Черноморский переулок – 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица – 32, 34
- 3-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська – 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок – 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок – 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок – 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок – 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок – 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок – 6А, 2, 3, 6, 7
- 7-я Пересыпская улица – 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8 Марта улица – 77_5, 42, 77К, 77в, 67Б, 46А, 77Е, 77_1, 44, 67А, 80А, 99А, 85А, 74Б, 77Д, 95А, 81А, 74а, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
- 8-й Черноморский переулок – 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Базарная улица – 57, 76, 78, 80
- Большевистский переулок – 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Василия Стуса улица – 6, 11, 12, 11-А, 4, 12-А, 10, 2а, 3в, 2в
- Гастелло улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 32, 8а, 16а, 12А, 5А, 16б, 1а, 3а, 2/а1, 2 д, 2/а, 3А, 2а, 2г, 2в/1, 2б, 2Д, 34, 2/в, 6а
- Жевахова гора – 22, 30, 81
- Жевахова улица – 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11_1, 61а, 53_3, 43_1, 49_1, 21а, 53_2, 45_2, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
- Кордонная улица – 35, 82а, 29Г, 90, 90а/1, 10, 76Б, 90Б, 84Б, 66, 37, 80, 84, 78, 82, 82Б, 76, 84/В, 86, 84в, 82А1
- Локомотивная улица – 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Мельницкая улица – 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а
- Новикова улица -2А, 10/1, 2а41, 2А33, 3, 18, 2А/63, 46, 9, 41а, 13, 40
- Овидиопольская дорога – 2, 4, 6
- Профессора Карышковского улица – 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Рыночная улица – 7
- Старицкого улица – 4, 15/3, 8, 2Б, 9б, 9А, 6, 2, 8А, 7/7А, 7а, 7, 9а, 9, 2а, 11а, 21А, 19, 15а, 11, 22, 21, 13, 15, 23, 13а, 17, 25, 27
- Степовая улица – 76в, 33Б, 80, 82, 88Б, 90А, 94, 96, 88А, 76А, 88, 76, 86, 98, 88В, 84А, 90Б, 47, 35, 33а, 43, 39, 41Б, 37, 41в, 33, 45, 41А, 41, 76б, 33А, 82В
- Строганова улица – 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37А, 26в, 21/2, 16А, 21/1, 12А, 26Б, 21Б, 35Б, 21/3, 21В, 28, 26А, 35А, 21А, 29, 31, 35, 37, 141, 262
- Щорса улица – 125, 127, 129, 148/, 3, 148/1, 148/4, 148/2, 148/3.
Фото: Корреспондент
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