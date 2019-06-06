Тысячи одесситов оставят сегодня без света

Одесситы присоединились ко всеукраинской акции и требовали отставки Авакова Акцию «Безнаказанность убивает» устроили возле здания ГУ Нацполиции области. Спровоцировала ее смерть пятилетнего Кирилла, раненого пьяными полицейскими 1 июня – в День защиты детей – в Переяслов-Хмельницком. ПОДРОБНЕЕ