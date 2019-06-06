Тысячи одесситов оставят сегодня без света

Отключения будут производить в связи с ремонтными работами в несколько этапов.
С 8:00 до 10:00 и с 15:00 до 17:00 света не будет по таким адресам:
- 1-й переулок 8 Марта -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 8А, 1, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 47-1, 15, 17, 47, 5А
- 1-й Февральский переулок – 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок – 5, 7
- 1-й Черноморский переулок – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 1-я Суворовская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
- 10-й Черноморский переулок – 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок – 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Февральский переулок – 1А, 1, 7, 7а, 5
- 2-й Флотский переулок – 3, 4, 8
- 2-й Черноморский переулок – 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица – 32, 34
- 3-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Флотский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська – 7, 13, 13а, 5, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица – 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109_2, 109_1, 109а, 109
- 4-й Балтский переулок – 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Флотский переулок – 1
- 4-й Черноморский переулок – 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Пересыпская улица – 16, 18, 20, 22
- 4-я Пересыпская улица – 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
4-я Суворовская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок – 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок – 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок – 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 6-й Черноморский переулок – 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я Пересыпская улица – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2А, 11а, 12_2, 18, 19, 20
- 7-й Балтский переулок – 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок – 6А, 2, 3, 6, 7
- 7-я Пересыпская улица – 6, 11, 13, 9, 9А, 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица – полностью
- 8-й Балтский переулок – 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок – 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 8-я Пересыпская улица – 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
- 9-й Черноморский переулок – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Аграрная улица – 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Балтская дорога – 34, 32а, 32, 36, 37, 40, 40а, 46, 47, 43А, 43, 45, 59, 27, 31, 35а, 25, 29, 33, 35, 38, 58А, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82а, 64А, 84а, 82, 75б, 84
- Баркасный переулок – 1, 1а, 2, 4
- Большевистский переулок – 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Вячеслава Кириллова улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Главная улица – 2, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14А, 2а, 21, 17а, 22Б, 22А, 22В, 22Г, 22Е, 23а, 18а, 13а, 18б, 22Д, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 9а, 1, 3, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 7а, 1а
- Горная улица – 9, 16, 9а
- Долинская улица – 14а, 14, 17, 17_3, 33, 21, 19, 25, 33_, 27, 33_1, 33_4, 23
- Жевахова улица – 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11-1, 13, 4, 9, 19, 17, 19, 22, 30, 81, 21, 23, 25, 27, 53_3, 43_1, 21а, 49_1, 53_2, 45_2, 61а, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94
- Закарпатская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29_1, 26а, 8а, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 52а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А
- Кавказская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок – 4А
- Кавказский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Карьерная улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24
- Локомотивная улица – 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Мичурина улица – 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Навигационный переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- переулок Александра Пресича – 2, 6, 10, 2а, 4
- переулок Александра Пресича – 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 7б, 24а, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Виктора Дихтиевского – 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- переулок Владимира Терещенко – 13а, 7
- переулок Игоря Киселева – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия – 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца – 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко – 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- переулок Юрия Асеева – 57а
- площадь Мичурина – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Посевная улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица – 3а, 1б, 1, 1а, 2а, 2, 3, 8, 10, 12, 6, 4а, 4, 5
- Профессора Карышковского улица – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 22а, 23А, 30а, 14А, 45, 25_27, 23Б, 12_14, 4_2, 17а, 8А, 46, 47, 48, 58, 60, 47а
- Рыночная улица – 7, 8
- Сельская улица – полностью
- спуск 8 Марта – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11
- Февральская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13а, 33б, 9, 10_2, 33а, 34а, 23а, 2а, 1а, 42Б, 42А, 12а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а
- Флотская улица – 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29
- Флотская улица – 2А, 2, 3, 4, 9а, 5, 6, 8, 9, 10, 11
- Холмистая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.
С 9:00 до 17:00 свет отключат по таким адресам:
- 1-й Балтский переулок-1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Черноморский переулок-3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16
- 1-й Черноморский переулок-3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16
- 1-й Черноморский переулок-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок-7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок-1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Балтский переулок-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Новгородский переулок-3б, 1, 3, 4, 5, 1а, 4/2, 12а, 10/1, 1б, 7/1, 5/2, 2А, 6/2, 3А, 7/2, 6, 8, 9, 10, 14, 62, 82
- 2-й переулок Юннатов-4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
- 2-й Черноморский переулок-23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица-32, 34
- 2-я Пересыпская улица-32, 34
- 3-й Балтский переулок-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Балтский переулок-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й переулок Юннатов-4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6
- 3-й Черноморский переулок-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська-19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 3-я Суворовская улица-109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
- 3-я Суворовская улица-109_2, 109_1, 109а, 109
- 4-й Балтский переулок-2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок-1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-й Черноморский переулок-1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 4-я Суворовская улица-2А1
- 4-я Суворовская улица-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок-19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Балтский переулок-19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок-3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 5-я Суворовская улица-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок-1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 6-й Балтский переулок-1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок-9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок-6А
- 7-й Черноморский переулок-2, 3, 6, 7
- 7-й Черноморский переулок-2, 3, 6, 7
- 7-я Пересыпская улица-31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 7-я Пересыпская улица-31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица-77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771
- 8-й Балтский переулок-1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок-1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 8-й Черноморский переулок-1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Авдеева-Черноморского улица-126а, 118, 122Д, 122/4, 122а, 159А, 147б2, 147б, 122в, 122/3, 157/1, 149г, 157/7, 147а, 157/4, 157/, 122б, 149а, 149, 145а, 159, 155, 120, 147, 163, 157, 145, 151, 161, 141, 153, 122, 165
- Александровский проспект-3, 4, 5, 6, 11, 33
- Большая Арнаутская улица-2, 2А
- Большевистский переулок-3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Долгая улица-93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 99б, 117а, 93а, 105а, 88А, 114а, 116а, 109, 97б, 98з/48, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 102б, 120б, 98Е/50, 102а, 118в, 120в, 121А, 106а, 99а, 110а, 97в, 117Б, 123/2, 102-а, 112, 118б, 116, 121, 110, 123, 114, 118, 113, 120, 115, 111, 119
- Екатерининская улица-45, 47, 49, 51, 34/36, 36
- Ефима Геллера улица-85, 81б, 91а, 99б, 99, 104, 92а, 1042, 991, 100а2, 91, 102, 95, 100а, 100/2, 93, 100, 95а, 1003, 106, 96в, 94б, 92, 96г, 99/2, 78, 732, 81, 81в, 87а, 97Б, 77, 98, 97, 94а, 87в, 87, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96, 96е, 87б, 961, 94, 81а, 81г
- Жевахова улица-4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9, 13, 17, 61а, 43_1, 49_1, 53_3, 21а, 53_2, 45_2, 19, 21, 22, 30, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 81
- Жуковского улица-27, 29, 31, 34, 36
- Канатный переулок-3, 4, 5, 6, 8, 10
- Костанди улица-68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 103А, 119А, 87а, 100/1, 121А, 100Б, 95А, 92а, 76б, 87б, 88А, 97а, 99А, 86А, 82А, 79/1, 68а, 91/2, 91-Б, 100а, 69/1, 98-А, 95, 80/2, 87в, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129
- Красная улица-2, 8
- Краснова улица-9, 11, 13, 15, 17, 11А
- Локомотивная улица-1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Луганская улица-14Б
- Львовская улица-31, 33, 37, 39, 41, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 39б, 64а, 66а, 39а, 37а, 78а, 74/4, 37б1, 37/Б, 76а, 29в, 37б, 37В, 78, 70а, 31а, 31б, 641, 782, 35/37
- Люстдорфская дорога-120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 157А, 173а, 175б, 149а, 133а, 165А, 159а, 147/1, 161а, 163а, 175в, 171а, 131а, 147а, 179а/1, 151а, 155а, 169а, 129а, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177
- Мичурина улица-21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Неделина улица-111
- Николаевская дорога-309, 309А, 305А, 305, 307, 311
- Николая Боровского улица-36а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 33ж, 62г, 38г, 31а, 62в, 33д, 36к, 2а, 1в, 33е, 33а, 19а, 21а, 75а, 43а, 11_19, 38в, 5_8, 34_1, 26а, 92а, 83, 3а, 36з, 9а, 33г, 33и, 53а, 8а, 27а, 22а, 38а, 5а, 1б, 56а, 49а, 20а, 62д, 4_12, 38б, 62б, 85, 87, 89, 91, 92, 96, 101, 102
- Новгородская улица-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 26в, 4а, 12а/1, 51а, 36а, 53а, 12а, 6б, 5В, 26-Г/1, 53, 2а, 19/21, 10-а, 6в/3, 49а, 26а, 29а, 6е, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 4е, 6Г, 14а/1, 26г, 3а, 32а, 6а, 47А, 6Д, 26б, 36в, 6а/1, 4б, 14/5, 23а, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 144, 26-Е
- Новгородский переулок-2, 3, 4, 3/2
- переулок Трудовой-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
- переулок Шолохова-1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2
- Покровский переулок-3, 5
- Профессора Карышковского улица-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4_2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12_14, 25_27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Профессора Карышковского улица-2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 22а, 12_14, 8А, 14А, 30а, 4_2, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 58, 60
- Профессора Карышковского улица-47а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23Б, 23А, 17а, 25_27, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47
- Рыночная улица-7
- Старопортофранковская улица-103Б, 103А, 29, 42, 105, 42а, 38/40
- Сумская улица-65а
- Тимирязева улица-64/16, 72б, 64/15, 59, 53, 53А/23, 61В, 55, 59/5, 59/3, 62, 59/1, 58, 61ж, 61Г, 60/1, 55б, 57Б/1, 57/А, 59/4, 59а, 531, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б/3, 59/5-А, 57, 59/2, 62/7, 73/3, 7375, 63з, 71, 77/1, 68б, 69, 68/Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 77, 74а, 79/1, 63Г, 86-В, 63а, 67а, 76, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, 63и, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 64, 62Б, 61, 79г, 81а, 75а, 66, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 67, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 64г, 73/1, 64А, 61а, 62-в, 72, 87, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 85а, 94, 83В, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 80-ж, 80е, 84, 80а, 80д, 80з, 80г, 80г/1, 80в, 80ж, 80б, 84Г, 39А, 47, 43, 51, 84а, 82, 79-С 09:00 по 17:00
- Толбухина улица-122, 128а, 132Г
- Троицкая улица-36
- Шебелинский переулок-3, 12
- Шишкина улица-51
- Шклярука улица -10б, 1, 10д, 10В/3, 10в/1, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 3г, 4А, 7г, 3з, 3а, 2, 3е, 12б, 3в, 3б, 7а, 3ж, 3д, 7в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3и.
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