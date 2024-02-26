Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 26 февраля до вечера останутся без света: адреса

Тысячи одесситов 26 февраля до вечера останутся без света: адреса

В понедельник, 26 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Черняховского, 1-4,
  • Магистральная, 76-112,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-103,
  • переулок 1-й Лазурный, 1-7,
  • переулок 2-й Лазурный, 2-9,
  • переулок 3-й Лазурный, 1-14,
  • переулок 4-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 5-й Лазурный, 1-6,
  • пер. 6-й Лазурный, 3-7,
  • пер. Проточный, 13,15,
  • П. Лещенко, 70-93,
  • Аркаса, 47-126,
  • Бородинская, 48-131,
  • Патриотическая, 45-120,
  • Фонтанская дор, 25г,д.

Работы до 20.00

  • Балковская, 31,
  • Литакова, 15-51,
  • М. Заднепровского, 29-60,
  • О. Блока, 1-63,
  • Разина, 1-64,
  • Путевая, 1-49,
  • 2-я Станционная, 15,
  • Дальницкая, 1-33,
  • Путевая (Проселочная), 1-39,
  • Пугачева, 1-34,
  • Транспортная, 1-19,
  • Шефская, 1-55,
  • Марата, 1-52,
  • Днестровская, 20-28,
  • Кустанайская, 7-54,
  • Сенная, 2-27.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Добровольского, 85-93,
  • Заболотного, 12.

Работы до 20.00

  • пер. Л. Гинзбург, 5-43,
  • пер.Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Котляревского, 1-23,
  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • Круговая, 1-58,
  • Степная, 1-31,
  • Геологическая, 9-23,
  • переулок Хуторской, 1-29,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ак. Королева, 74-82,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5в,
  • Симоненко, 1-62,
  • переулок Свободы, 32-98,
  • Зеленый мыс, общество садоводов, 133,
  • Чуковского Корнея, 5/63,
  • Мускатная (З. Космодемьянской), 4а.

Работы до 18.00

  • Фонтанская дор., 54-165,
  • Дачная, 3-10,
  • переулок 1й Дачный, 4-12,
  • переулок Ипподромный, 10.

Работы до 19.00

  • Ак.Глушко, 5-12,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а,б.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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