Тысячи одесситов 26 февраля до вечера останутся без света: адреса

В понедельник, 26 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Черняховского, 1-4,
- Магистральная, 76-112,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-103,
- переулок 1-й Лазурный, 1-7,
- переулок 2-й Лазурный, 2-9,
- переулок 3-й Лазурный, 1-14,
- переулок 4-й Лазурный, 1-6,
- пер. 5-й Лазурный, 1-6,
- пер. 6-й Лазурный, 3-7,
- пер. Проточный, 13,15,
- П. Лещенко, 70-93,
- Аркаса, 47-126,
- Бородинская, 48-131,
- Патриотическая, 45-120,
- Фонтанская дор, 25г,д.
Работы до 20.00
- Балковская, 31,
- Литакова, 15-51,
- М. Заднепровского, 29-60,
- О. Блока, 1-63,
- Разина, 1-64,
- Путевая, 1-49,
- 2-я Станционная, 15,
- Дальницкая, 1-33,
- Путевая (Проселочная), 1-39,
- Пугачева, 1-34,
- Транспортная, 1-19,
- Шефская, 1-55,
- Марата, 1-52,
- Днестровская, 20-28,
- Кустанайская, 7-54,
- Сенная, 2-27.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Добровольского, 85-93,
- Заболотного, 12.
Работы до 20.00
- пер. Л. Гинзбург, 5-43,
- пер.Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Котляревского, 1-23,
- Ак. Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- переулок Цементный, 1-17,
- Круговая, 1-58,
- Степная, 1-31,
- Геологическая, 9-23,
- переулок Хуторской, 1-29,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ак. Королева, 74-82,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5в,
- Симоненко, 1-62,
- переулок Свободы, 32-98,
- Зеленый мыс, общество садоводов, 133,
- Чуковского Корнея, 5/63,
- Мускатная (З. Космодемьянской), 4а.
Работы до 18.00
- Фонтанская дор., 54-165,
- Дачная, 3-10,
- переулок 1й Дачный, 4-12,
- переулок Ипподромный, 10.
Работы до 19.00
- Ак.Глушко, 5-12,
- Контр-адмирала Лунина, 7а,б.