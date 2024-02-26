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Тисячі одеситів 26 лютого до вечора залишаться без світла: адреси

Тисячі одеситів 26 лютого до вечора залишаться без світла: адреси

У понеділок, 26 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Черняховського, 1-4,
  • Магістральна, 76-112,
  • Огородна, 101,
  • Чумацька, 4-103,
  • пров. 1-й Лазурний, 1-7,
  • пров. 2-й Лазурний, 2-9,
  • пров. 3-й Лазурний, 1-14,
  • пров. 4-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 5-й Лазурний, 1-6,
  • пров. 6-й Лазурний, 3-7,
  • пров. Проточний, 13,15,
  • П. Лещенка, 70-93,
  • Аркаса, 47-126,
  • Бородінська, 48-131,
  • Патріотична, 45-120,
  • Фонтанська дор., 25 г,д.

Роботи до 20.00

  • Балківська, 31,
  • Літакова, 15-51,
  • М. Задніпровського, 29-60,
  • О. Блока, 1-63,
  • Разіна, 1-64,
  • Путьова, 1-49,
  • 2-а Станційна, 15,
  • Дальницьке, 1-33,
  • Путівна (Просьолочна), 1-39,
  • Пугачова, 1-34,
  • Транспортна, 1-19,
  • Шефська, 1-55,
  • Марата, 1-52,
  • Дністровська, 20-28,
  • Кустанайська, 7-54,
  • Сінна, 2-27.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Добровольського, 85-93,
  • Заболотного, 12.

Роботи до 20.00

  • пров. Л. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Котляревського, 1-23,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Кругова, 1-58,
  • Степова, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Ак.Корольова, 74-82,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5в,
  • Симоненка, 1-62,
  • пров. Свободи, 32-98,
  • Зелений мис, товариство садівників, 133,
  • Чуковського Корнія, 5/63,
  • Мускатна (З. Космодем’янської), 4а.

Роботи до 18.00

  • Фонтанська дор., 54-165,
  • Дачна, 3-10,
  • пров. 1й Дачний, 4-12,
  • пров. Іподромний, 10.

Роботи до 19.00

  • Ак.Глушко, 5-12,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а,б.
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