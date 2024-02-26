Тисячі одеситів 26 лютого до вечора залишаться без світла: адреси

У понеділок, 26 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Черняховського, 1-4,
- Магістральна, 76-112,
- Огородна, 101,
- Чумацька, 4-103,
- пров. 1-й Лазурний, 1-7,
- пров. 2-й Лазурний, 2-9,
- пров. 3-й Лазурний, 1-14,
- пров. 4-й Лазурний, 1-6,
- пров. 5-й Лазурний, 1-6,
- пров. 6-й Лазурний, 3-7,
- пров. Проточний, 13,15,
- П. Лещенка, 70-93,
- Аркаса, 47-126,
- Бородінська, 48-131,
- Патріотична, 45-120,
- Фонтанська дор., 25 г,д.
Роботи до 20.00
- Балківська, 31,
- Літакова, 15-51,
- М. Задніпровського, 29-60,
- О. Блока, 1-63,
- Разіна, 1-64,
- Путьова, 1-49,
- 2-а Станційна, 15,
- Дальницьке, 1-33,
- Путівна (Просьолочна), 1-39,
- Пугачова, 1-34,
- Транспортна, 1-19,
- Шефська, 1-55,
- Марата, 1-52,
- Дністровська, 20-28,
- Кустанайська, 7-54,
- Сінна, 2-27.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Добровольського, 85-93,
- Заболотного, 12.
Роботи до 20.00
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Котляревського, 1-23,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Кругова, 1-58,
- Степова, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ак.Корольова, 74-82,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5в,
- Симоненка, 1-62,
- пров. Свободи, 32-98,
- Зелений мис, товариство садівників, 133,
- Чуковського Корнія, 5/63,
- Мускатна (З. Космодем’янської), 4а.
Роботи до 18.00
- Фонтанська дор., 54-165,
- Дачна, 3-10,
- пров. 1й Дачний, 4-12,
- пров. Іподромний, 10.
Роботи до 19.00
- Ак.Глушко, 5-12,
- Контр-адмірала Луніна, 7а,б.