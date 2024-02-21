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Тысячи одесситов 21 февраля остались без света: перечень адресов

Тысячи одесситов 21 февраля остались без света: перечень адресов

Сегодня, 21 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Живописная (Скворцова), 4а,
  • Шота Руставели, 9.

Работы до 19.00

  • Большая Арнаутская, 42, 57,
  • Ришельевская, 57,62а, 45,55, 54-58,
  • переулок Вознесенский, 8-24, 9-23,
  • переулок Картамышевский, 2, 9,
  • Комитетская, 14а,14б,14в,
  • Нежинская, 79.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Лузановская, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б,
  • Николаевская дорога, 287, 287а.

Работы до 19.00

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а,
  • Хуторская, 14-105в,
  • Академика Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51а,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Гаршина, 1-21,
  • Хрустальная, 2-12а,
  • Фонтанская дорога, 76-86 б,
  • переулок 1-й Хрустальный, 4б,8б,
  • переулок Гаршина, 3/корп.9,
  • переулок Хрустальный, 5-10,
  • переулок Летний, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.

Работы до 19.00

  • Академика Вильямса,
  • Евгения Чикаленко,
  • Абрикосовая,
  • Дубовая Роща,
  • Макаренко,
  • Писарева,
  • Равенства
  • переулок. 1-й Равенства,
  • переулок Абрикосовый,
  • переулок Равенства,
  • переулок Янтарный,
  • Костанди,
  • переулок 2-й Украинский,
  • переулок 3-й Украинский,
  • Академическая,
  • Тимирязева,
  • Анны Ахматовой,
  • Елочная,
  • пер. Новоукраинский,
  • Баштанная,
  • Куприна,
  • Окружная,
  • пер. 1-й Академический,
  • пер. 2-й Академический,
  • Дачная,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. Львовский,
  • Гаршина,
  • Хрустальная,
  • пер. Гаршина,
  • пер. Летний,
  • пер. Ровный,
  • Китобойная,
  • Александра Невского,
  • Педагогическая,
  • Тульская,
  • Черниговская,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • пер. Черниговский,
  • Вазова Ивана,
  • Вертелецкого,
  • Дмитрия Донского,
  • Левкоева, Лядова,
  • Немировича-Данченко,
  • Обильная,
  • Планетная,
  • Прорезная,
  • Собинова,
  • Флотская,
  • пер. 1-й Обильный,
  • пер. Флотский, п
  • ер. Львовский,
  • Архитектурная,
  • Достоевского,
  • Арбузная,
  • Крымская,
  • Лядова,
  • пер. 1-й Китобойный,
  • пер. 1-й Александра Невского,
  • пер. 2-й Александра Невского,
  • пер. 3-й Александра Невского,
  • пер. 4-й Александра Невского,
  • Харьковская,
  • Юннатов,
  • пер. 1-й Равенства,
  • пер. 1-й Юннатов,
  • Левитана,
  • пер. 1-й Шишкина,
  • пер. 2-й Костанди,
  • пер. 2-й Шишкина,
  • пер. 3-й Костанди,
  • пер. 3-й Шишкина,
  • пер. Безымянный,
  • пер. Дмитрия Донского,
  • пер. Ипподромный,
  • пер. Молокова.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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