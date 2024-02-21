Тысячи одесситов 21 февраля остались без света: перечень адресов

Сегодня, 21 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Живописная (Скворцова), 4а,
- Шота Руставели, 9.
Работы до 19.00
- Большая Арнаутская, 42, 57,
- Ришельевская, 57,62а, 45,55, 54-58,
- переулок Вознесенский, 8-24, 9-23,
- переулок Картамышевский, 2, 9,
- Комитетская, 14а,14б,14в,
- Нежинская, 79.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Лузановская, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б,
- Николаевская дорога, 287, 287а.
Работы до 19.00
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18а-43а,
- Хуторская, 14-105в,
- Академика Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51а,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13а-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Гаршина, 1-21,
- Хрустальная, 2-12а,
- Фонтанская дорога, 76-86 б,
- переулок 1-й Хрустальный, 4б,8б,
- переулок Гаршина, 3/корп.9,
- переулок Хрустальный, 5-10,
- переулок Летний, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.
Работы до 19.00
- Академика Вильямса,
- Евгения Чикаленко,
- Абрикосовая,
- Дубовая Роща,
- Макаренко,
- Писарева,
- Равенства
- переулок. 1-й Равенства,
- переулок Абрикосовый,
- переулок Равенства,
- переулок Янтарный,
- Костанди,
- переулок 2-й Украинский,
- переулок 3-й Украинский,
- Академическая,
- Тимирязева,
- Анны Ахматовой,
- Елочная,
- пер. Новоукраинский,
- Баштанная,
- Куприна,
- Окружная,
- пер. 1-й Академический,
- пер. 2-й Академический,
- Дачная,
- Львовская,
- Сумская,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. Львовский,
- Гаршина,
- Хрустальная,
- пер. Гаршина,
- пер. Летний,
- пер. Ровный,
- Китобойная,
- Александра Невского,
- Педагогическая,
- Тульская,
- Черниговская,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. Черниговский,
- Вазова Ивана,
- Вертелецкого,
- Дмитрия Донского,
- Левкоева, Лядова,
- Немировича-Данченко,
- Обильная,
- Планетная,
- Прорезная,
- Собинова,
- Флотская,
- пер. 1-й Обильный,
- пер. Флотский, п
- ер. Львовский,
- Архитектурная,
- Достоевского,
- Арбузная,
- Крымская,
- Лядова,
- пер. 1-й Китобойный,
- пер. 1-й Александра Невского,
- пер. 2-й Александра Невского,
- пер. 3-й Александра Невского,
- пер. 4-й Александра Невского,
- Харьковская,
- Юннатов,
- пер. 1-й Равенства,
- пер. 1-й Юннатов,
- Левитана,
- пер. 1-й Шишкина,
- пер. 2-й Костанди,
- пер. 2-й Шишкина,
- пер. 3-й Костанди,
- пер. 3-й Шишкина,
- пер. Безымянный,
- пер. Дмитрия Донского,
- пер. Ипподромный,
- пер. Молокова.