Новини Одеси та Одеської області

Тисячі одеситів 21 лютого залишилися без світла: перелік адрес

Тисячі одеситів 21 лютого залишилися без світла: перелік адрес

Сьогодні, 21 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Мальовнича (Скворцова), 4а,
  • Шота Руставелі, 9.

Роботи до 19.00

  • Велика Арнаутська, 42, 57,
  • Рішельєвська, 57,62а, 45,55, 54-58,
  • пров. Вознесенський, 8-24, 9-23,
  • пров. Картамишевський, 2, 9,
  • Комітетська, 14а,14б,14в,
  • Ніжинська, 79.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Лузанівська, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б,
  • Миколаївська дорога, 287, 287а.

Роботи до 19.00

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • Хуторська, 14-105в,
  • Академіка Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51а,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Гаршина, 1-21,
  • Кришталева, 2-12а,
  • Фонтанська дорога, 76-86б,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
  • пров. Гаршина, 3/корп.9,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.

Роботи до 19.00

  • Академіка Вільямса,
  • Євгена Чикаленка,
  • Абрикосова,
  • Дубовий Гай,
  • Макаренка,
  • Писарева,
  • Рівності
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Рівності,
  • пров. Янтарний,
  • Костанді,
  • пров. 2-й Український,
  • пров. 3-й Український,
  • Академічна,
  • Тімірязєва,
  • Анни Ахматової,
  • Ялинкова,
  • пров. Новоукраїнський,
  • Баштанна,
  • Купріна,
  • Окружна,
  • пров. 1-й Академічний,
  • пров. 2-й Академічний,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Сумська,
  • пров. 2-й Дачний, п
  • ров. Львівський,
  • Гаршина,
  • Кришталева,
  • пров. Гаршина,
  • пров. Літній,
  • пров. Рівний,
  • Китобійна,
  • Олександра Невського,
  • Педагогічна,
  • Тульська,
  • Чернігівська,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. Чернігівський,
  • Вазова Івана,
  • Вертелецького,
  • Дмитра Донського,
  • Левкоєва,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченка,
  • Обільна, Планетна,
  • Прорізна,
  • Собінова,
  • Флотська,
  • пров. 1-й Рясний,
  • пров. Флотський,
  • пров. Львівський,
  • Архітектурна,
  • Достоєвського,
  • Кавунова,
  • Кримська,
  • Лядова,
  • пров. 1-й Китобійний,
  • пров. Достоєвського,
  • пров. Кримський,
  • пров. Слави,
  • пров. 1-й Олександра Невського,
  • пров. 2-й Олександра Невського,
  • пров. 3-й Олександра Невського,
  • пров. 4-й Олександра Невського,
  • Харківська, Шишкіна,
  • Юннатів,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 1-й Юннатів,
  • Левітана,
  • пров. 1-й Шишкіна,
  • пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Шишкіна,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. 3-й Шишкіна,
  • пров. Безіменний,
  • пров. Дмитра Донського,
  • пров. Іподромний,
  • пров. Молокова.
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