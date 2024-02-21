Тисячі одеситів 21 лютого залишилися без світла: перелік адрес

Сьогодні, 21 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Мальовнича (Скворцова), 4а,
- Шота Руставелі, 9.
Роботи до 19.00
- Велика Арнаутська, 42, 57,
- Рішельєвська, 57,62а, 45,55, 54-58,
- пров. Вознесенський, 8-24, 9-23,
- пров. Картамишевський, 2, 9,
- Комітетська, 14а,14б,14в,
- Ніжинська, 79.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Лузанівська, 57,57/корп.1, 92, 94, 94б,
- Миколаївська дорога, 287, 287а.
Роботи до 19.00
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- Хуторська, 14-105в,
- Академіка Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Гаршина, 1-21,
- Кришталева, 2-12а,
- Фонтанська дорога, 76-86б,
- пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
- пров. Гаршина, 3/корп.9,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. Літній, 1/5,2,2/24,2/корп.16,5,5/29.
Роботи до 19.00
- Академіка Вільямса,
- Євгена Чикаленка,
- Абрикосова,
- Дубовий Гай,
- Макаренка,
- Писарева,
- Рівності
- пров. 1-й Рівності,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Рівності,
- пров. Янтарний,
- Костанді,
- пров. 2-й Український,
- пров. 3-й Український,
- Академічна,
- Тімірязєва,
- Анни Ахматової,
- Ялинкова,
- пров. Новоукраїнський,
- Баштанна,
- Купріна,
- Окружна,
- пров. 1-й Академічний,
- пров. 2-й Академічний,
- Дачна,
- Львівська,
- Сумська,
- пров. 2-й Дачний, п
- ров. Львівський,
- Гаршина,
- Кришталева,
- пров. Гаршина,
- пров. Літній,
- пров. Рівний,
- Китобійна,
- Олександра Невського,
- Педагогічна,
- Тульська,
- Чернігівська,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. Чернігівський,
- Вазова Івана,
- Вертелецького,
- Дмитра Донського,
- Левкоєва,
- Лядова,
- Немировича-Данченка,
- Обільна, Планетна,
- Прорізна,
- Собінова,
- Флотська,
- пров. 1-й Рясний,
- пров. Флотський,
- пров. Львівський,
- Архітектурна,
- Достоєвського,
- Кавунова,
- Кримська,
- Лядова,
- пров. 1-й Китобійний,
- пров. Достоєвського,
- пров. Кримський,
- пров. Слави,
- пров. 1-й Олександра Невського,
- пров. 2-й Олександра Невського,
- пров. 3-й Олександра Невського,
- пров. 4-й Олександра Невського,
- Харківська, Шишкіна,
- Юннатів,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Юннатів,
- Левітана,
- пров. 1-й Шишкіна,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Шишкіна,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. 3-й Шишкіна,
- пров. Безіменний,
- пров. Дмитра Донського,
- пров. Іподромний,
- пров. Молокова.