Turkish Airlines відновили польоти до Одеси: перший рейс прийматимуть уже завтра

Раніше авіакомпанія заявляла, що відновить польоти 1 грудня.
Завтра, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновить рейси за маршрутом Стамбул – Одеса.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Згідно з повідомленням перевізника, рейси будуть виконуватися відповідно до раніше затвердженого зимового розкладу.
Рішення про тимчасове припинення польотів було прийнято після інциденту, що стався 21 листопада: літак Turkish Airlines в умовах сильного бічного вітру після приземлення злегка викотився за межі ЗПС і зламав передню стійку шасі.
Раніше авіакомпанія заявляла, що відновить польоти 1 грудня.
Фото: Hürriyet Daily News
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