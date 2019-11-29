Turkish Airlines відновили польоти до Одеси: перший рейс прийматимуть уже завтра

Раніше авіакомпанія заявляла, що відновить польоти 1 грудня.

Завтра, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновить рейси за маршрутом Стамбул – Одеса.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Згідно з повідомленням перевізника, рейси будуть виконуватися відповідно до раніше затвердженого зимового розкладу.

Рішення про тимчасове припинення польотів було прийнято після інциденту, що стався 21 листопада: літак Turkish Airlines в умовах сильного бічного вітру після приземлення злегка викотився за межі ЗПС і зламав передню стійку шасі.

Раніше авіакомпанія заявляла, що відновить польоти 1 грудня.

Фото: Hürriyet Daily News

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