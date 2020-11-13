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Труханов встретился с бизнесменами на акции против карантина и пообещал решить ситуацию

Труханов встретился с бизнесменами на акции против карантина и пообещал решить ситуацию

Мэр Одессы Геннадий Труханов пришел поддержать предпринимателей, которые 11 ноября провели митинг под стенами Одесской областной государственной администрации.

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Как известно, с субботы вводится режим “карантина выходного дня”. Для большинства одесских предпринимателей он становится серьезным испытанием на выживаемость бизнеса.

“Уверена, если бы не выборы 15-го ноября, Труханов поступил бы так же, как и Садовый – не подчинился решению про локдаун выходного дня. Конечно, для такого решения нужны яйца и поддержка людей. Через три дня мы увидим воочию – есть ли все это у нашего мэра. Но то, что он единственный в стране (кроме Садового, который заявил о неподчинении идиотским решениям), кто пришел к отчаявшимся митингующим работникам ресторанной сферы – это факт, говорящий о многом. Во всяком случае мне. В следующей раз позовем Гриневецкого. Нужно проверить нового губера. А следующий раз уже очень скоро! Не переключайтесь!”, – отметила на своей странице в Facebook хозяйка кафе “У Ангеловых” Ирина Ангелова.

Труханов на встрече отметил, что малый и средний бизнес активно помогает городу бороться с эпидемией. Поэтому и городская власть должна сделать все возможное для помощи бизнесу.

“Вчера у меня была встреча с одесскими рестораторами, которые провели митинг возле Одесской облгосадминистрации с требованием защитить их бизнес при введении “карантина выходного дня”. Рестораторы – те, кто пострадает в первую очередь, ведь половина ресторанов может закрыться навсегда. Представители малого и среднего бизнеса – это те люди, которые первыми откликнулись и оказали помощь в приобретении медицинского оборудования и средств защиты. Именно представители ресторанного бизнеса продолжают кормить медработников круглосуточно. Малый и средний бизнес помогает городу бороться с пандемией. Ежедневно общаясь с медиками, я понимаю всю серьёзность ситуации. Планирую провести консультации с министром здравоохранения, главным санитарным врачом и Премьер-министром для того, чтобы разработать детальный план работы малого и среднего бизнеса – безусловно, при соблюдении всех карантинных мер. Уверен, что такие важные для жителей вопросы мы должны решать на месте, с учетом наших местных реалий”, – отметил Труханов.

Источник: Апостроф

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