Труханов поручил подыскать подарок к юбилею Украины (видео)

Об этом Труханов заявил на совещании, фрагмент которого опубликован на ютуб-канале мэрии.

“2021 год – год 30-летия независимости Украины. Для нашего молодого государства это круглая дата. На День города мы стараемся нашему городу делать подарки в виде новых объектов, улучшения качества жизни нашего города, для жителей и гостей города. Не исключением будет и подарок к 30-летию”, – сказал Труханов.

Для этого он поручил подчиненным определить, какие городские проекты и объекты будут приоритетными для реализации в 2021 году.

Ранее Труханов объявил о подготовке к пляжному сезону.