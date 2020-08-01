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Три поїзди з Одеси тимчасово не зупинятимуться у Тернополі

Три поїзди з Одеси тимчасово не зупинятимуться у Тернополі

Укрзалізниця з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів.

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Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу.

Вказане обмеження поширюється й на поїзди, які прямують з Одеси:

  • №12/11 Одеса-Львів
  • №136/135 Чернівці-Одеса
  • №108/107 Одеса-Ужгород

Зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні карантинні обмеження поділили на 4 зони.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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