Три поїзди з Одеси тимчасово не зупинятимуться у Тернополі

Укрзалізниця з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу.

Вказане обмеження поширюється й на поїзди, які прямують з Одеси:

№12/11 Одеса-Львів

№136/135 Чернівці-Одеса

№108/107 Одеса-Ужгород

Зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні карантинні обмеження поділили на 4 зони.