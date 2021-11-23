В Одессе за неделю увидели свет почти две сотни новорожденных

На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 185 новорожденных – это на шесть детей больше, чем в предыдущие недели. За неделю в Одессе родились три двойни, сообщает департамент охраны здоровья мэрии города.

Количественное преимущество прошлой недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось 97. Также за неделю увидели свет 88 маленьких одесситок.

Больше всего родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь на свет появились 56 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и рожениц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Ранее мы рассказывали, что в семье жителей города Рени Одесской области родилась тройня. Этот случай уникален тем, что за последние 47 лет тройни в ренийских семьях не появлялись.