Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за неделю увидели свет почти две сотни новорожденных

В Одессе за неделю увидели свет почти две сотни новорожденных

На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 185 новорожденных – это на шесть детей больше, чем в предыдущие недели. За неделю в Одессе родились три двойни, сообщает департамент охраны здоровья мэрии города.

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Количественное преимущество прошлой недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось 97. Также за неделю увидели свет 88 маленьких одесситок.

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Больше всего родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь на свет появились 56 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и рожениц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Ранее мы рассказывали, что в семье жителей города Рени Одесской области родилась тройня. Этот случай уникален тем, что за последние 47 лет тройни в ренийских семьях не появлялись.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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