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Три фонтани Одеси увійшли у ТОП-12 найстаріших фонтанів України

Три фонтани Одеси увійшли у ТОП-12 найстаріших фонтанів України

Першопочаткова мета створення цих фонтанів – бути місцем, де можна набрати води, напувати коней чи помити овочі на продаж, однак зараз це архітектурні витвори.

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Відповідний рейтинг склало видання Укрінформ.

З представлених 12 найстаріших фонтанів України 3 знаходяться в Одесі.

Фонтан “Німфа”

Фонтан Нимфа

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З’явився цей фонтан-скеля з бронзовою німфою у сквері Пале-Рояль у 1847 році. За час свого існування не раз потерпав від рук вандалів та модернізацій – міняли огорожу, розпилювач замінили на парасольку, потім – на бронзову чашу, цільну кам’яну брилу постамента з дикого каменю-черепашника замінили купою каміння.

Фонтан міського саду

Одеський фонтан

Одеський фонтан

Фонтан з каррарського мармуру на Дерибасівській відкрився у 1875 році з появою у місті водопроводу.

Скульптура-фонтан “Діти і жабеня”

Скульптура група-фонтан “Діти і жабеня” з білого мармуру розташована біля будівлі Музею морського флоту на Ланжеронівській. Автор – французький скульптор-модерніст Макс Блонда. Вперше оригінальну скульптуру “Молодість” глядачі побачили на Паризькому художньому салоні у 1904 році. А потім її копії розійшлися по всьому світу. В Одесі вона з’явилася у 1925 році біля Оперного театру.

Фото: Одесская жизнь

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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