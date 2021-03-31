Правительство опубликовало обновленные правила въезда в Украину для иностранцев и граждан нашей страны, возвращающихся из-за рубежа. Постановление №1236 с изменениями призвано ввести дополнительный контроль над распространением коронавируса.

«Одесская жизнь» разбиралась, какие теперь условия въезда в Украину для граждан нашей страны и иностранцев.

Условия пересечения границы гражданами Украины

Согласно изменениям, исключена норма, которая обязывала Министерство здравоохранения Украины относить иностранные государства к красному или зеленому списку, что в дальнейшем влияло на необходимость самоизоляции. Теперь априори все страны значатся в красной зоне.

А значит, украинцы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы страны.

В итоге: в случае отсутствия теста украинцы обязаны загрузить приложение «Дома» и отправиться на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно, получив отрицательный результат тестирования. При этом ПЦР-тест должна сделать одна из сертифицированных Минздравом лабораторий — список есть на сайте ведомства.

— Эта норма не касается, в частности, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, дипломатов и представителей вооруженных сил других стран, которые принимают участие в учениях на территории Украины, и других, — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Условия въезда в Украину для иностранных граждан

Теперь для въезда в Украину всем иностранцам, независимо от страны прибытия, нужно иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, в пункте пропуска зарубежные гости должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения украинской границы.

Это значит, что в случае отсутствия теста или страхового полиса – въезд или транзит через Украину иностранному гражданину запрещен.

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В Одессе и Одесской области сейчас наиболее загруженным пунктом пропуска через границу является международный аэропорт Одесса. Также стабильный поток граждан есть в пунктах пропуска на границе с Молдовой (Кучурган, Паланка, Рени-Джурджулешты) и с Румынией (на паромной переправе Орловка-Исакча).

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