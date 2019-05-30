Третье за три дня ДТП с мотоциклом: два человека в больнице

Снова двухколесный мототранспорт столкнулся с легковым автомобилем.

Сегодня это произошло на Адмиральском проспекте, в районе дома №16. По данным патрульной полиции Одессы, здесь столкнулись мотоцикл Honda RR600 и автомобиль Toyota Auris.

Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, что вечером 28 мая на Семинарской мотоцикл врезался в иномарку – сам 22-летний мотоциклист и его 21-летняя пассажирка попали в больницу в тяжелом состоянии.

Вчера, 29 мая, на Фонтанской дороге, напротив Военной академии, мотоцикл сбил пешехода, после чего врезался в автомобиль.