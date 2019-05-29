Мотоциклист сбил парня на переходе возле Военной академии

По словам очевидцев, пострадал курсант, переходивший дорогу, а также сам водитель мотоцикла.

В патрульной полиции сообщили, что ДТП произошло около 8 часов вечера напротив здания на Фонтанской дороге, 10.

На месте происшествия патрульные установили, что мотоцикл «Хонда» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по «зебре». После этого мотоциклист врезался в автомобиль Honda.

Госпитализированы пешеход и водитель мотоцикла.

Напомним, что сутками ранее на перекрестке ул. Среднефонтанской и Семинарской мотоцикл врезался в автомобиль, в результате чего серьезные травмы получили сам мотоциклист и его пассажирка.

Фото патрульной полиции Одессы