Мотоциклист сбил парня на переходе возле Военной академии

По словам очевидцев, пострадал курсант, переходивший дорогу, а также сам водитель мотоцикла.
В патрульной полиции сообщили, что ДТП произошло около 8 часов вечера напротив здания на Фонтанской дороге, 10.
На месте происшествия патрульные установили, что мотоцикл «Хонда» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по «зебре». После этого мотоциклист врезался в автомобиль Honda.
Госпитализированы пешеход и водитель мотоцикла.
Напомним, что сутками ранее на перекрестке ул. Среднефонтанской и Семинарской мотоцикл врезался в автомобиль, в результате чего серьезные травмы получили сам мотоциклист и его пассажирка.
Фото патрульной полиции Одессы
Выскажите ваше мнение. Это важно.