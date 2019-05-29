ДТП на Семинарской: мотоциклист и его пассажирка попали в больницу

Накануне вечером на перекрестке Среднефонтанской и Семинарской мотоциклист врезался в иномарку.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, на месте происшествия было установлено, что столкнулись Skoda Octavia и мотоцикл Suzuki. Водитель авто пояснил, что на перекрестке он выполнял разворот, и в это время в левую часть машины врезался мотоцикл.

Водитель двухколесного транспорта и его пассажирка с места ДТП были отправлены в больницу каретой скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что ДТП произошло у него на глазах — спортивный байк влетел в легковушку на большой скорости. При этом на мотоцикле была юная девушка-пассажир, а в авто на пассажирских местах — двое детей.

По словам Форостяка, мотоциклист получил очень серьезные травмы, однако больше никто из водителей на оживленной трассе не остановился, чтобы помочь. К счастью, среди прохожих оказался реаниматолог, который смог оказать первую помощь. Более того, водители неохотно пропускали скорую, спешившую к месту ДТП.