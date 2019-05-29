Новости Одессы и Одесской области

ДТП на Семинарской: мотоциклист и его пассажирка попали в больницу

ДТП на Семинарской: мотоциклист и его пассажирка попали в больницу

Накануне вечером на перекрестке Среднефонтанской и Семинарской мотоциклист врезался в иномарку.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, на месте происшествия было установлено, что столкнулись Skoda Octavia и мотоцикл Suzuki. Водитель авто пояснил, что на перекрестке он выполнял разворот, и в это время в левую часть машины врезался мотоцикл.

Водитель двухколесного транспорта и его пассажирка с места ДТП были отправлены в больницу каретой скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что ДТП произошло у него на глазах — спортивный байк влетел в легковушку на большой скорости. При этом на мотоцикле была юная девушка-пассажир, а в авто на пассажирских местах — двое детей.

По словам Форостяка, мотоциклист получил очень серьезные травмы, однако больше никто из водителей на оживленной трассе не остановился, чтобы помочь. К счастью, среди прохожих оказался реаниматолог, который смог оказать первую помощь. Более того, водители неохотно пропускали скорую, спешившую к месту ДТП.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить