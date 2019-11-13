Трехлетнего одессита доставили в больницу с полицией и мигалками (видео)

В районе «Двух Столбов» к правоохранителям подошла женщина. Она выглядела взволнованной.

Как оказалось, одесситке нужно было срочно доставить трехлетнего сына в больницу. Однако по дороге женщина с ребенком как раз попала в большую пробку.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Мальчику становилось хуже, тем временем его мать даже не могла сдвинуться с места. В итоге полицейские вызвались сопроводить женщину с ребенком в медучреждение.

Один из инспекторов сел к ним в авто, а второй поехал впереди, включив полицейские спецсигналы. Таким образом правоохранителям удалось освободить проезд для одесситки с малышом.

В дороге женщина так распереживалась, что ей тоже стало плохо. В итоге правоохранитель пересел за руль и быстро довез одесситов до пункта назначения, где малыша передали в руки медикам.

Завжди готові прийти на допомогу, особливо, якщо це стосується дітей! Завжди готові прийти на допомогу, особливо, якщо це стосується дітей!Під час несення служби на стаціонарному посту "Два Стовпи" до патрульних звернулася схвильована жінка. ЇЇ 3-річний син потребував негайної допомоги медиків, але ускладнений рух і затори на дорогах міста забирають час. Дитині ставало все гірше.Патрульні одразу погодилися супроводити автомобіль з дитиною до медичного закладу та, увімкнувши спеціальні сигнали, почали рух. Утім, дорогою жінці стало зле через хвилювання, один з інспекторів сів за кермо її автомобіля. Таким чином поліцейські швидко довезли маму з сином до лікарні. Хлопчика передали лікарям, де зараз надається кваліфікована допомога.Пишаємося патрульними Артемом Кульчаковським та Владиславом Макаревичем, які вчасно надали допомогу сім'ї!Ми поряд!Ми завжди готові прийти на допомогу!Служити та захищати!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 12. November 2019

Фото, видео: Патрульная полиция в Одесской области

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