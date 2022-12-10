Трех замов Труханова подозревают в коррупции и участии в преступной организации

НАБУ заявили, что сообщили троим заместителям мэра о подозрении в коррупционных действиях у участии в в преступной организации, которую создали миллионеры Кауфман и Грановский.

Речь идет о:

первом заместителе одесского городского головы Одессы Михаиле Кучуке и. о. заместителя городского головы Одессы – руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета – Олеге Брындаке заместительнице городского головы Одессы – Светлане Бедреге.

В НАБУ заявили, что эти лица взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что суд арестовал одесских миллионеров Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета

В частности, с ноября 2021 по август 2022 года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн грн, первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 года передали 900 тысяч грн, а заммэра Одессы Светлане Бедреге досталось якобы 300 тысяч грн.