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В Одесской области непогода: на каких трассах затруднен проезд?

В Одесской области непогода: на каких трассах затруднен проезд?

По состоянию на 12:00 утра субботы, 28 января 2023 года, проезд по автодорогам Одесской области обеспечен, кроме автомобильной дороги М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест).
Об этом сообщает областная Служба автодорог.

«Усложнено движение на автомобильной дороге М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест) в связи с большим транспортным потоком большегрузных средств, а также дорожно-транспортного происшествия, образовавшегося на 182 километре этой дороги, в результате чего образовалась пробка до 15 километров в обоих направлениях возле с. Кирнички»,

– говорится в сообщении.

По данным Автодора, начиная со вчерашнего вечера все подрядные организации выполняли комплекс работ по ликвидации последствий непогоды, обрабатывали дорожное покрытие противогололедными материалами, очищали его от снега. Работы продолжаются до сих пор.

Всего на автодорогах Одесской области работает 71 единица техники и 85 работников.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и планировать свои маршруты заранее, по возможности не выезжать без необходимости на дальние расстояния.

Также сообщается, что местами на автодорогах Одесской области возможно образование гололеда, в связи с колебаниями температуры от -3°С до +1°С.

Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться весь день 28 января и 29 января.

Как сообщалось ранее, сегодня, 28 января, в Одесской области ухудшится погода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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