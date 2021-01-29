Трассу Киев-Одесса частично разблокировали для транспорта

На трассе Одесса – Киев после снегопадов самым проблемным остается участок Знаменка – Ревова.

На нем наблюдаются перемёты длинной 30 км, на них заблокированы до 300 больших грузовиков. Движение в направлении Киева закрыто, сообщили в ГСЧС Украины.

“Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для транспортных средств всех категорий”, – сказано в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что как и раньше, закрыто движение грузовиков на трассах М-15 Одеса-Рени та М-16 Одеса – Кучурган.

Напомним, часть трассы Одесса-Рени открыли для легкового транспорта.