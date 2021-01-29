Часть трассы Одесса – Рени открыли для легковых авто

С вечера 28 января сняты ограничения проезда для легковых автомобилей на трассе М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, с 23:00 часов четверга движение открыто на участках км 11 – км 40 и км 118 – км 306.

Также восстанавливается движение легковых авто на автодороге Одесса – Рени (на Бухарест), на участках км 11+700 – км 40+000 и км 118+000 – км 306+149.

О снятии запрета на проезд легковых авто на участке км 40+000 – км 118+550, а также возобновлении движения по данной трассе грузовиков и пассажирских автобусов будет сообщено дополнительно.

Ранее из-за непогоды в Одесской области запретили движение большегрузного автотранспорта и пассажирских автобусов на дорогах общего пользования государственного значения. А на некоторых участках дорог, в частности, трассы М 15 Одеса – Рени, км 11+920 – км 308+000, ввели запрет на движение транспорта всех категорий.

Фото: Facebook Автодора Одесской области