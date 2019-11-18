Траса Одеса – Рені потрапила до рейтингу найкращих доріг в Україні

За 2019 рік в Україні відремонтовано 370 км доріг, ще понад 2000 км досі в ремонті. Якість трас поступово поліпшується, хоча до європейського рівня ще далеко.
Про це повідомляє Автоцентр.
Відтак кращими дорогами України у 2019 році виявились:
- Р-46 Харків – Охтирка;
- Н-08 Запоріжжя – Маріуполь;
- М-15 Одеса – Рені;
- Р-07 Чугуїв – Мілове;
- Н-31 Дніпро – Решетилівка.
А статус найгірших доріг в Україні у 2019 році отримали:
- М-15 Тернопіль – Стрий;
- Н-14 Миколаїв – Кропивницький;
- Е-50 Хмельницький – Тернопіль;
- Н-16 Золотоноша – Умань;
- Н-11 Дніпро – Кривий Ріг.
Фото: Інформатор