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Новости Одессы и Одесской области

Траса Одеса – Рені потрапила до рейтингу найкращих доріг в Україні

Траса Одеса – Рені потрапила до рейтингу найкращих доріг в Україні

За 2019 рік в Україні відремонтовано 370 км доріг, ще понад 2000 км досі в ремонті. Якість трас поступово поліпшується, хоча до європейського рівня ще далеко.

Про це повідомляє Автоцентр.

Відтак кращими дорогами України у 2019 році виявились:

  • Р-46 Харків – Охтирка;
  • Н-08 Запоріжжя – Маріуполь;
  • М-15 Одеса – Рені;
  • Р-07 Чугуїв – Мілове;
  • Н-31 Дніпро – Решетилівка.

А статус найгірших доріг в Україні у 2019 році отримали:

  • М-15 Тернопіль – Стрий;
  • Н-14 Миколаїв – Кропивницький;
  • Е-50 Хмельницький – Тернопіль;
  • Н-16 Золотоноша – Умань;
  • Н-11 Дніпро – Кривий Ріг.

Фото: Інформатор

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