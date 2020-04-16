До конца года в Одессе могут исчезнуть маршрутки: что будет вместо них?

Уже до конца нынешнего года по Одессе могут перестать курсировать маршрутки.

Об этом заявил министра инфраструктуры Вячеслав Криклий, передает www.obozrevatel.com

Так, министр добавил Одессу в список городов, где в планах – отказаться от маршруток как от общественного транспорта в целом.

Маршрутки постепенно заменят на более комфортабельные и вместительные автобусы. При этом участвовать в перевозках сможет и муниципалитет, и частные перевозчики на коммерческой основе.

Кроме того, чтобы компенсировать отмену маршруток, на линии выпустят больше троллейбусов и трамваев.

Предполагается, что подвижной состав будут отменять по системе лизинга. Будут составлять договора на срок около 3-5 лет по условиям, согласованным с перевозчиком.

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