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Новости Одессы и Одесской области

Транспорт з підсвіткою і Діди Морози за кермом: як в Одесі минув новорічний парад тролейбусів (фото)

Транспорт з підсвіткою і Діди Морози за кермом: як в Одесі минув новорічний парад тролейбусів (фото)

Учора, 19 грудня, у День Святого Миколая одесити стали свідками вже традиційного параду новорічних тролейбусів.

Про це повідомила пресслужба КП «Одесміськелектротранс».

Цьогоріч колона зросла на один тролейбус – до БКМ, «Богдана», «Мегаполісу», ЮМЗ двох моделей, «Шкоди» та «ЗІУ-9» додався перший одеський електробус.

Кавалькада новорічних машин у спороводі екіпажів поліції та машині технодопомоги стартувала з вулиці Інглезі, потім посунула вулицями Космонавтів, Адміральським проспектом, проспектом Шевченка, Італійським бульваром, вулицями Пушкінською, Грецькою та Рішельєвською, і далі в зворотньому напрямку.

На Пушкінській колона на 5 хвилин зупинилася, і всі пасажири та перехожі отримали змогу зробити фото на тлі тролейбусів.

– Наш парад вже став родзинкою новорічних свят, люди знають про нього, читають та спостерігають на всьму маршруті. Сподіваюсь, що за допомомогою цього заходу ми заряджаємо містян на позитив, – відзначив директор депаратменту міського господарства Дмитро Жеман.

Парад тролейбусів тривав біля двох годин, після чого машини поїхали у депо – вже сьогодні вони в такому ж святковому вигляді вийдуть на маршрути перевозити пасажирів.

Фото:  «Одесміськелектротранс»

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