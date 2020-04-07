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Новости Одессы и Одесской области

Кабмин изменил правила проезда в транспорте в карантин: как будут возить в Одессе?

Кабмин изменил правила проезда в транспорте в карантин: как будут возить в Одессе?

В правительстве пересмотрели нормы пассажирских перевозок для городов Украины, в том числе и для Одессы.

Изменения, прежде всего, коснутся проезда в общественном транспорте. Согласно постановлению, в городском транспорте теперь может проехать ровно столько людей, сколько в нем сидячих мест. Ранее в Одессе разрешено было перевозить до десяти пассажиров, вне зависимости от количества сидений. Сейчас перевозчики перестраивают работу на новый лад. Им уже выдали соответствующее предписание.

Сколько это в цифрах?

Наиболее распространенный транспорт  в Одессе – маршрутки, например, “Богдан” или “Эталон”, имеют до 22 сидячих мест. Большие автобусы, курсирующие на некоторых маршрутах, – 24-30 мест.

У одесских трамваев “Татра-Т3” с одним рядом сидений в салоне 23 сидячих места, с двумя рядами – 30-33.

Односекционные трамваи с частично низким уровнем пола “Политехносервис”, которые есть в Одессе, имеют 26 мест.

Односекционные трамваи “К1” – 40 сидячих мест, их низкопольная версия “К1М” – 26.

Многосекционные трамваи типа “Одиссей-Макс” рассчитаны на 60 и более сидячих мест.

В одесских троллейбусах в среднем от 25 до 34 сидячих мест.

Кто может ездить?

При этом в любой одесский транспорт на период карантина можно попасть только по специальному пропуску. Его выдают по заказу в горсовете, получить можно у руководства каждой компании и организации.

В список спецлиц, которые могут воспользоваться транспортом, попали: медработники и другие сотрудники сферы здравоохранения, работники отрасли продовольственного снабжения, учреждений, предоставляющих госуслуги, услуги энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации. Кроме того, туда вошли сотрудники финучреждений, банков, работники транспортной отрасли, сферы обороны, защиты и правопорядка, работники критически важных объектов инфраструктуры.

Фото: traffic.od.ua

По материалам traffic.od.ua

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