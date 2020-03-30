На проезд в одесском транспорте раздают спецпропуска: кто первый на очереди?

100 тысяч спецпропусков изготовят для одесситов, которым необходимо проехать в общественном транспорте в карантин.

Они нужны для того, чтобы в первую очередь попасть в маршрутку и троллейбус могли люди, которые едут на работу. Причем – на критически важных объектах и в сфере обеспечения жизнедеятельности.

Только после того, как зайдут все эти люди по предъявлению документа, смогут сесть остальные.

Об этом рассказал директор гордепартамента транспорта Александр Илько, сообщает dumskaya.net.

По его словам, в прошлую пятницу успели отпечатать 50 тысяч таких пропусков. Из них раздали почти половину.

Прежде всего, по словам властей, пропуска положены медикам и людям из сферы торговли. Когда прибудут еще 50 тысяч, в первую очередь, их получат 17 тысяч сотрудников одесских супермаркетов и продуктовых магазинов.

Фото: 048.ua

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