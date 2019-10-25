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Новости Одессы и Одесской области

Трамвайні колії уже зняли: як відбувається реконструкція узвозу Маринеско в Одесі

Трамвайні колії уже зняли: як відбувається реконструкція узвозу Маринеско в Одесі

Вартість робіт, згідно з тендерною документацією, складе майже 73 мільйони гривень.

Про це повідомляє Пасажирський транспорт.

Реконструкція узвозу Маринеско розпочалася нещодавно, а там уже активно тривають ремонтні роботи.

Попри те, що офіційно рух узвозом перекрито в ході його реконструкції ще з 20 жовтня, поки що для автомобілів залишили дві смуги – одна вгору і одна вниз. Однак, дві праві смуги в напрямку руху вниз, до Пересипського мосту перекриті – з цього боку відбувається демонтаж старих трамвайних шляхів.

Офіційно реконструкція триватиме до 31 березня. Згідно з тендерною документацією, вартість робіт складе майже 73 мільйони гривень. За ці кошти повністю поміняють 735 метрів трамвайних колій і 8900 квадратних метрів проїжджої частини.

Офіційно реконструкція триватиме до 31 березня.

Офіційно реконструкція триватиме до 31 березня.

Нові трамвайні колії на узвозі Маринеско будуть укладати за залізними технологіями – з використанням рейок марки Р-65, що витримують максимальні навантаження. Також повністю замінять автомобільну проїжджу частину на площі близько 8900 квадратних метрів, реконструюють тротуари, обладнають в’їзди у двори, висадять 14 нових дерев великого розміру. Також на спуску Маринеско замінять всі інженерні мережі.

Всі капітальні земляні роботи передбачають облаштування глибокого “корита” під основу проїжджої частини і трамвайних колій з гідроізоляцією.

Фото: Пасажирський транспорт

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