«Трамвайчик счастья» катает сегодня по Одессе детей и родителей

Эта акция, уже полюбившаяся одесситам, организована «Одесгорэлектротрансом» в честь Дня защиты детей.
Летний ретро-вагон КП «ОГЭТ» за день успел совершить несколько рейсов между Аркадией и Тираспольской площадью. И в каждую поездку был заполнен юными пассажирами и их родителями.
Детям вручили надувные шарики и мыльные пузыри, так что во время поездки под веселую музыку салон наполнялся радужными мыльными пузырями.
А малышей ждали еще и специальные конкурсы, – рассказали в “Одесгорэлектротрансе”.
Фото КП “ОГЭТ”
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