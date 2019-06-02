«Трамвайчик счастья» катает сегодня по Одессе детей и родителей

Эта акция, уже полюбившаяся одесситам, организована «Одесгорэлектротрансом» в честь Дня защиты детей.

Летний ретро-вагон КП «ОГЭТ» за день успел совершить несколько рейсов между Аркадией и Тираспольской площадью. И в каждую поездку был заполнен юными пассажирами и их родителями.

Детям вручили надувные шарики и мыльные пузыри, так что во время поездки под веселую музыку салон наполнялся радужными мыльными пузырями.

А малышей ждали еще и специальные конкурсы, – рассказали в “Одесгорэлектротрансе”.

Фото КП “ОГЭТ”