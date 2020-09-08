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Трамваї стоять: у напрямку селища Котовського сталася ДТП

Трамваї стоять: у напрямку селища Котовського сталася ДТП

Сьогодні, близько 18:00 водій автомобіля “Renault” під час руху вулицею Чорноморського козацтва не впорався з керуванням.

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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Одеській області та кореспондент “Одесской жизни”.

За попередньою причиною, чоловік не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав за межі проїжджої частини і наїхав на дерево.

В результате аварии в больницу доставлен водитель авто и два пассажира. На місці події працюють слідчі.

Фото: кореспондент “Одесской жизни”, пресслужба

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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