Трамваї стоять: у напрямку селища Котовського сталася ДТП

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Одеській області та кореспондент “Одесской жизни”.

За попередньою причиною, чоловік не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав за межі проїжджої частини і наїхав на дерево.

В результате аварии в больницу доставлен водитель авто и два пассажира. На місці події працюють слідчі.

Фото: кореспондент “Одесской жизни”, пресслужба