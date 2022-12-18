Трамваи и троллейбусы вернутся на улицы Одессы 19 декабря

В понедельник, 19 декабря 2022 года одесский городской электротранспорт возобновит свою работу.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэдектротранс”.

“19 декабря 2022 года общественный электрический транспорт Одессы возобновит свою работу”, — говорится в сообщении транспортников.

Напомним, что трамваи и троллейбусы прекратили свою работу в Одессе 16 декабря во второй половине дня. Электротранспорт был остановлен ради экономии электроэнергии, дефицит которой возник после ракетной атаки государства-террориста российской федерации.

В тот день трамваи и троллейбусы проработали всего полдня, а до этого вынуждены были простаивать с 10 декабря из-за того, что россия дронами-камикадзе разрушили энергетические объекты, отвечавшие за энергообеспечение Одесского региона.

Также ранее были заявления городских чиновников о том, что электротранспорт временно в Одессе может быть заменен автобусами. Но, как видим, в мэрии предпринимают очередную попытку вывести на маршруты трамваи и троллейбусы.

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