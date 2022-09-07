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Трагедия в Одесской области: два мужчины погибли и два пострадали

В городе Беляевка Одесской области в котельной произошел несчастный случай на производстве. В результате погибли двое рабочих, и еще двое пострадали.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В Беляевке полицейские расследуют обстоятельства происшествия, случившегося 5 сентября на одном из частных предприятий, где погибли двое мужчин.

В колодце с водой погибли два работника котельной, еще двум их коллегам, которые доставали погибших, понадобилась медицинская помощь.

Предварительная причина смерти граждан – асфиксия из-за утопления.

Другим двум пострадавшим мужчинам была оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован.

По этому факту работники территориального подразделения полиции начали производство по ч.2 ст.271 (Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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