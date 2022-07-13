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Трагедия на озере: в Одесской области утонул мужчина

Трагедия на озере: в Одесской области утонул мужчина

В Белгород-Днестровском районе Одесской области утонул в озере мужчина, еще одного ищут спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

По информации ГСЧС, накануне днем в воде у берега озера Сасык Белгород-Днестровского района обнаружили резиновую лодку с личными вещами. Предварительно, двое мужчин 1987 и 1984 годов рождения, вышли на озеро, чтобы порыбачить и пропали.

Озеро Сасык, поиски пропавшего рыбака

Вечером понедельника, 12 июня, спасатели нашли в воде тело одного из рыбаков. Поиски его приятеля продолжаются. В поисках задействованы 11 спасателей, в том числе два водолаза и кинологи с собакой.

Озеро Сасык, поиски пропавшего рыбака2

Напомним, в начале июля в Раздельнянском районе Одесской области, в селе Степановка, утонул в ставке 19-летний парень.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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