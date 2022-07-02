В ставке на Одесчине утонул 19-летний парень

В Раздельнянском районе Одесской области пренебрежение правилами безопасности на воде привело к трагедии – в ставке утонул 19-летний парень. Как сообщает управление ГСЧС в Одесской области, несчастный случай произошел в селе Степановка.

Вечером 1 июля в Службу спасения сообщили, что во время отдыха на местном пруду исчез молодой человек 2003 года рождения. Спасатели обнаружили вещи пропавшего на берегу ставка.

Сегодня утром после обследования 350 метров береговой линии и ставка глубиной 4 метра водолазы достали из воды тело утопленника.

В спасательной операции были заняты 9 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.

А 30 июня в Одесской области спасли четверых подростков – они пытались переплыть Тигульский лиман и чудом не утонули.