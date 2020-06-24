Новости Одессы и Одесской области

ТОП-10 веселых фактов об одесситах

ТОП-10 веселых фактов об одесситах

Известный одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Facebook опубликовал 10 веселых фактов об одесситах. Вот они: 

  1. Одессит и еврей – не обязательно одно и то же. Бывает, эти вводные не совпадают.
  2. Если одессит опоздал на полчаса – он не опоздал. Если он не пришел – он опоздал. Если пришел точно вовремя – значит, перепутал время.
  3. Неодесситы думают, что каждому одесситу при рождении достается свой ресторан, мини-отель и пляжный бар. На самом деле, нет – только что-то одно.
  4. Специального одесского юмора не существует – просто есть одесситы с чувством юмора, а есть без него. Первые шутят без специальных поводов, вторым для этого нужна Юморина.
  5. Если хотите сделать одессита своим врагом, скажите ему, что его семейный рецепт форшмака (фаршированных перцев, баклажанной икры и так далее) – неправильный.
  6. Каждый одессит знает, где находится секретный пляж с чистым морем и без людей, но не ходит туда, потому что летом у него нет времени.
  7.  Есть только одна вещь, которая может заставить одессита пойти на преступление: вид на море из окна квартиры.
  8. Все одесситы друг друга знают. А если кто-то кого-то не знает, то значит, и не хочет знать.
  9. Одесситы ругают Аркадию за толпы гуляющих и пьяный угар. Но когда хорошенько выпьют, идут туда гулять.
  10. Одессит – это не только происхождение. Это что-то среднее между призванием, профессией и стилем жизни.

Узнайте также: ТОП-5 малолюдных мест Одессы

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить