ТОП-10 веселых фактов об одесситах

Известный одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Facebook опубликовал 10 веселых фактов об одесситах. Вот они:
- Одессит и еврей – не обязательно одно и то же. Бывает, эти вводные не совпадают.
- Если одессит опоздал на полчаса – он не опоздал. Если он не пришел – он опоздал. Если пришел точно вовремя – значит, перепутал время.
- Неодесситы думают, что каждому одесситу при рождении достается свой ресторан, мини-отель и пляжный бар. На самом деле, нет – только что-то одно.
- Специального одесского юмора не существует – просто есть одесситы с чувством юмора, а есть без него. Первые шутят без специальных поводов, вторым для этого нужна Юморина.
- Если хотите сделать одессита своим врагом, скажите ему, что его семейный рецепт форшмака (фаршированных перцев, баклажанной икры и так далее) – неправильный.
- Каждый одессит знает, где находится секретный пляж с чистым морем и без людей, но не ходит туда, потому что летом у него нет времени.
- Есть только одна вещь, которая может заставить одессита пойти на преступление: вид на море из окна квартиры.
- Все одесситы друг друга знают. А если кто-то кого-то не знает, то значит, и не хочет знать.
- Одесситы ругают Аркадию за толпы гуляющих и пьяный угар. Но когда хорошенько выпьют, идут туда гулять.
- Одессит – это не только происхождение. Это что-то среднее между призванием, профессией и стилем жизни.
Узнайте также: ТОП-5 малолюдных мест Одессы