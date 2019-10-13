Тонкий эротизм: одесситка стала лучшим фотографом на престижном конкурсе в Берлине

«В практическом плане победа в этом конкурсе означает начало работы с огромной командой EyeEm в течение всего года. Публикации в British Journal of Photography, Format, интервью, лекции и фотоивенты, работа с партнерами и клиентами EyeEm. А в личностном плане – это еще и напоминание самому себе о том, что я прежде всего фотограф, и важно посвятить этому делу как можно больше времени, усилий, энергии», – прокомментировала свою победу Екатерина Феллини в интервью The Village Украины.

Она рассказала, что работает над целой серией фотографий под названием «Тонкий эротизм». В этом проекте Екатерина исследует вопрос человеческой сексуальности, чувственности и невербального общения. «Я хочу, чтобы люди видели, слышали, признавали. Чтобы стереть все, кроме сути, в которую я так часто влюбляюсь», – описала свою работу фотограф.

Фото: katephellini.org