Терминалы Starlink устанавливают в «Пунктах Незламності» Одесской области

25 января терминалы Starlink получили 16 территориальных громад в Одессе. Об этом сообщается на сайте администрации области.
Ранее сообщалось, что «Пункты Несокрушимости» в Одесской области снабдят терминалами Starlink
Таким образом в «Пункты Незламності» этих громадах в ближайшее время подключать скоростной и бесперебойный интернет.
«Ежедневно идет работа по доустройству Пунктов Несокрушимости по всей территории Одесского района, и в частности укрытий в учебных заведениях», — уточнили в администрации области.