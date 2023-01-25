Терминалы Starlink устанавливают в «Пунктах Незламності» Одесской области

Одесская книжная сокровищница стала точкой опоры в часы блэкаутов Заходишь в фойе исторического величественного здания Одесской национальной научной библиотеки (ОННБ) на улице Пастера, 13 – и сразу становится понятно: очередное отключение света – не такая уж страшная проблема. Здесь столы и столики, другие удобнейшие сиденья и главное: тот самый свет, который вам сейчас так необходим. А еще здесь тепло во всех смыслах. Вас здесь ждут, вам здесь рады и готовы оказать услуги, о необходимости которых еще совсем недавно никто и не догадывался. ПОДРОБНЕЕ

Как подключить Старлинк Постоянные отключения света заставляют задуматься над покупкой Старлинк. С февраля 2022 Starlink предоставлялся для поддержания критической инфраструктуры — электростанций, больниц, военных частей. ПОДРОБНЕЕ