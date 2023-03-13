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Терминалы iBox в Одессе снова работают

Терминалы iBox в Одессе снова работают

В Украине и в частности в Одессе снова заработала сеть терминалов iBox, работа которой ранее была приостановлена в связи с тем, что Нацбанк отозвал лицензию у «Айбокс Банка», обеспечивающего все финансовые операции.

Об этом сообщается на странице iBox в Facebook.

«Работа терминалов iBox возобновлена», – говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что всего за три дня удалось возобновить работу всего парка терминалов, и поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать платежи по основным услугам, среди них:

  • Monobank;
  • А-Банк;
  • ПУМБ;
  • ОТП Банк;
  • Sportbank;
  • Unex Bank;
  • Lifecell;
  • Vodafone;
  • Kyivstar и другие.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе и по всей Украине перестала работать сеть терминалов iBox.

Отметим, что сеть терминалов iBox – одна из самых крупных в Украине. Например, в Одессе их можно встретить практически в каждом супермаркете.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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