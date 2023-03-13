Терминалы iBox в Одессе снова работают

В Украине и в частности в Одессе снова заработала сеть терминалов iBox, работа которой ранее была приостановлена в связи с тем, что Нацбанк отозвал лицензию у «Айбокс Банка», обеспечивающего все финансовые операции.

Об этом сообщается на странице iBox в Facebook.

«Работа терминалов iBox возобновлена», – говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что всего за три дня удалось возобновить работу всего парка терминалов, и поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать платежи по основным услугам, среди них:

Monobank;

А-Банк;

ПУМБ;

ОТП Банк;

Sportbank;

Unex Bank;

Lifecell;

Vodafone;

Kyivstar и другие.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе и по всей Украине перестала работать сеть терминалов iBox.

Отметим, что сеть терминалов iBox – одна из самых крупных в Украине. Например, в Одессе их можно встретить практически в каждом супермаркете.