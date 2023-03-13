Терминалы iBox в Одессе снова работают

В Украине и в частности в Одессе снова заработала сеть терминалов iBox, работа которой ранее была приостановлена в связи с тем, что Нацбанк отозвал лицензию у «Айбокс Банка», обеспечивающего все финансовые операции.
Об этом сообщается на странице iBox в Facebook.
«Работа терминалов iBox возобновлена», – говорится в сообщении.
В компании также отмечают, что всего за три дня удалось возобновить работу всего парка терминалов, и поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать платежи по основным услугам, среди них:
- Monobank;
- А-Банк;
- ПУМБ;
- ОТП Банк;
- Sportbank;
- Unex Bank;
- Lifecell;
- Vodafone;
- Kyivstar и другие.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе и по всей Украине перестала работать сеть терминалов iBox.
Отметим, что сеть терминалов iBox – одна из самых крупных в Украине. Например, в Одессе их можно встретить практически в каждом супермаркете.