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У одесситов возникли сложности с пополнениям карт и оплатой в терминалах 

У одесситов возникли сложности с пополнениям карт и оплатой в терминалах 

В Одессе и по всей Украине перестала работать сеть терминалов IBOX. С их помощью многие пополняли кредитные карты банков, в частности Монобанка, оплачивали коммуналку, другие различные услуги и товары в интернет магазинах. 

Причиной остановки работы сети этих терминалов стало то, что Нацбанк отозвал лицензию у “Айбокс Банка”, который обеспечивал в ней все финансовые операции.

Банк лишили лицензии  и будет ликвидирован. Причиной стали многочисленные финансовые нарушения. Причем обвинения со стороны нацбанка прозвучали очень серьезные. “Айбокс Банк” обвинили в нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Также там ненадлежащим образом проверяли клиентов, предоставляющих услуги в сфере азартных игр,  риск деловых отношений с которыми высок.

ibox

Терминалы ibox перестали принимать платежи.

Клиентов Monobank призвали пополнять карты другими способами, поскольку сейчас это невозможно делать с помощью терминалов IBOX.

Одноименная сеть терминалов подыщет себе другого партнера в банковской среде и после этого возобновит работу. Отметим, что сеть торминалов IBOX одна из самых крупных в Украине. Например в Одессе их можно встретить практически в кажлм магазине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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