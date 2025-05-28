Прогноз погоды в Одессе на 29 мая
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 15-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 29 мая
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер западный, 5-10 м/с
Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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