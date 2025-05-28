Майские розы в Одессе, у дороги

Прогноз погоды в Одессе на 29 мая

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Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 18-20°С.

Температура морской воды 15-16°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 29 мая

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер западный, 5-10 м/с

Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: ВСУ нанесли удар по производителю «Бандеролей», которыми атакуют Одесскую область.

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