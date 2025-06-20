Прогноз погоды в Одессе на 21 июня

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°C, днем 22-24°C.

Температура морской воды 15-16°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 июня

Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°C, днем 21-26°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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