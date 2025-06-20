Прогноз погоды в Одессе на 21 июня
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 июня
Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции
- Изучать историю с баяном: об учителе из Одесской области, который создал два музея
- Кинопоказы и литературный марафон: афиша событий 20-22 июня в Одессе
- Калнышевский вместо Чапаева: в честь кого переименовали этот одесский переулок