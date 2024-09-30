Температура морской воды в Одессе сегодня, 30 сентября: стала теплее

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 30 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 20-21°С (днем ранее была прохладнее — 19-20°С). Для некоторых людей такая вода уже достаточно прохладная, но купаться в море при такой температуре еще можно.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 21,0°С.